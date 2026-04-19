☕️越通社新闻下午茶（2026.4.19）

根据议程，越南第十六届国会第一次会议第二阶段（从2026年4月20日至23日）将审议决定多项重要文件。图自越通社

越通社河内 ——根据议程，越南第十六届国会第一次会议第二阶段（从2026年4月20日至23日）将审议决定多项重要文件，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年厉行节约反对浪费工作；2025年国家性别平等目标执行情况。 全文



·越南国会主席陈青敏从4月11日至17日率团出席在伊斯坦布尔举行的第152届各国议会联盟（IPU）大会、在土耳其开展双边活动并对意大利进行正式访问。此行取得圆满成功。这是越共十四大和第十六届国会选举后陈青敏首次正式出访，有助于落实党的对外路线，彰显越南的地位和对外新思维，同时为推动与意大利和土耳其的关系迈出重要一步。 全文



·落实越南政府总理关于加快推进从传统矿物汽油向E10生物燃料汽油转型的指示，河静省的汽油、液化气经营企业正在完成基础设施和供应方面的最后准备工作。截至目前，各头部企业已准备就绪，将从2026年4月起将E10汽油广泛投入市场，确保不发生供应中断。 全文

·越通社驻开罗记者报道，露露国际集团（Lulu Group International）4月18日租用飞机，将超过98吨新鲜果蔬从越南运往阿拉伯联合酋长国（UAE）。这是该集团首次采用航空运输方式从越南进口农产品，此举正值中东地区物流活动出现较大波动之际。 全文

近100吨越南果蔬通过空运进军阿联酋市场。图自越通社

·越通社驻日本记者报道，在海外越南人社群日益壮大的背景下，如何为年轻一代保护和传承越南语已成为众多家庭、社团和外交代表机构共同关心的问题。 全文

·在越共中央总书、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，中国学者和专家对此次访问的意义及双边合作前景给予了高度评价。清华大学环境学院院长刘书明教授在接受越通社驻京记者的采访时表示，此次访问不仅巩固了政治关系，也为两国在科学、高等教育及可持续发展领域的合作注入切实动力。 全文



·在中东冲突对越南民用航空活动产生不小影响的背景下，越南航空局局长翁越勇致函中国民用航空局局长宋志勇，就航空燃油供应问题进行了沟通。 全文



·据越南国家银行第二区分行的统计，2026年第一季度通过胡志明市各金融机构和经济组织汇入的侨汇金额达20亿多美元，较2025年第四季度下降15.6%，较2025年同期下降16.9%。

2026年第一季度通过胡志明市各金融机构和经济组织汇入的侨汇金额达20亿多美元。图自越通社

·雄王祠和雄王庙会自古以来是每个越南人心中神圣的象征。这里不仅是祖先信仰的汇聚之地，更是民族特色文化的结晶，有助于弘扬民族团结精神。2026年，富寿省与永福省、和平省合并后，雄王庙会被确定将按照区域联动发展的方向举行。



·越南游客在4·30南方解放日和5·1国际劳动节黄金假期期间的出行选择正发生了明显变化，不再侧重远途出行或“打卡式”旅游，而是转向更加符合实际需求、便捷灵活的行程安排，更加注重真实体验。（完）