近100吨越南果蔬通过空运进军阿联酋市场

越通社河内——越通社驻开罗记者报道，露露国际集团（Lulu Group International）4月18日租用飞机，将超过98吨新鲜果蔬从越南运往阿拉伯联合酋长国（UAE）。这是该集团首次采用航空运输方式从越南进口农产品，此举正值中东地区物流活动出现较大波动之际。



该批货物包括来自越南南部地区的优质水果和农产品，如柠檬、火龙果、柚子和菠萝蜜。货物抵达阿联酋后，将通过露露集团的超市系统，在当地市场及整个中东地区进行分销。



越南驻阿联酋商务处第一书记张春忠表示，这一空运决定由集团董事长M.A.尤素福·阿里直接作出，体现了在海运受地区局势影响的背景下企业的灵活性。尽管成本更高，露露集团仍选择这一方案，以确保其分销系统的稳定供应，同时实现支持越南农产品进入中东市场的承诺。



这是露露集团首次采用航空运输方式从越南进口农产品，此举正值中东地区物流活动出现较大波动之际。图自越通社

露露集团表示，越南新鲜农产品和加工食品在质量方面获得高度认可。其中，腰果、咖啡及各类香料深受中东消费者青睐。2025年，越南对阿联酋农产品出口额超过4.45亿美元，同比增长近24%。



露露集团总部位于阿布扎比，目前在中东、亚洲和欧洲23个以上国家运营零售系统，年营业额超过80亿美元。该集团还在胡志明市设立了代表处，以加强对越南商品的采购和分销活动。（完）