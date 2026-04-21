经济

国家品牌：助力越南在全球价值竞争中实现新定位

国家品牌被视为提升越南地位，鼓励企业从加工生产转向创新，并打造可持续价值的战略工具。在接受越通社记者采访时，越南工贸部贸易促进局副局长黄明战分享了在新阶段发挥国家品牌计划作用的关键方向和解决方案。

2026年越南品牌周开幕式。图自越通社
2026年越南品牌周开幕式。图自越通社

越通社河内——国家品牌被视为提升越南地位，鼓励企业从加工生产转向创新，并打造可持续价值的战略工具。在接受越通社记者采访时，越南工贸部贸易促进局副局长黄明战分享了在新阶段发挥国家品牌计划作用的关键方向和解决方案。

黄明战表示，在全球供应链结构深度重组的背景下，经济体之间的竞争已不再仅仅围绕价格或产量，而是转向了关于信任、声誉和品牌价值的战争。因此，越南国家品牌在多个方面上发挥着日益关键的作用。

首先，国家品牌是信誉的保证，助力越南企业跨越信任障碍，更深层次地融入全球供应链。产品品牌、企业品牌与国家品牌之间存在着有机联系，为整个企业生态系统和各行各业走向世界创造出一张“通行证”。

此外，国家品牌是推动增长模式从“量”向“质”转变的杠杆。国家品牌计划的“质量—创新—引领能力”标准体系正是推动企业提升每件产品的附加值含量和越南特色的工具，将贸易额转化为可持续的综合竞争力的工具。

越南正在向基于创新和附加值的增长模式转型。黄明战认为，国家品牌计划需围绕三大核心内容进行重新设计。

具体是，以创新为核心，革新标准体系，重新定义“先锋”含义，即在绿色转型、数字化转型和 ESG 实践中处于先锋地位，而非仅看规模或市场份额，补充与绿色经济、循环经济的指数，鼓励企业通过创新方式改变增长模式。

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越南工贸部贸易促进局副局长黄明战在2025年第34届俄罗斯莫斯科国际食品展的越南展位开设仪式上发表讲话。图自越通社

与此同时，实现贸易促进方式现代化，贸易促进局与 Amazon、Alibaba、TikTok 合作建设“越南国家品牌商店”，应用虚拟展会和跨境直播，充分利用现代网络广告工具，确保越南的形象在世界范围内得到专业、一致的推广。

传媒目标不仅限于介绍商品产地，而且是要通过每件产品讲述“越南故事”。一件真正的“越南价值”（Vietnam Value）产品走向世界时，必须带有越南文化特色和创新、绿色生产和可持续责任的价值。

黄明战指出，为使国家品牌真正促成区域及全球级集团的形成，仍需在四个方面进行突破性制度改革。

首先是秉持“国家同行、分担风险”的精神，革新政策思维，积极落实关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议和关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议，国家集中破除体制瓶颈，建设信息基础设施，营造便利环境，而国有企业在关键行业中发挥先锋引领作用，从而形成具有全球竞争力的企业队伍。

另外，以科技和文化为基础支柱，大力革新企业扶持政策，为企业从加工转向自主设计、拥有自己的品牌，并逐步掌控自己的分销系统。因此，政策需优先支持研发、产品设计、知识产权保护及绿色转型，同时满足国际标准。

总之，必须将国家品牌从一个促进计划提升为国民经济的战略性制度，使其成为越南形成强大品牌集团、提升区域竞争力并逐步确立全球地位的支撑。（完）

越通社
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从决议到实践

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