世界创意和创新日：将创意转化为价值 将愿景变为现实

越通社河内——越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议正在全国范围内如火如荼地展开。其中，创新正日益成为实现快速可持续增长的关键动力。



2026年联合国世界创意和创新日的主题 “创新创意——突破性行动，成果广泛传播”，“创新创意——转型更快更强，将创意转化为价值，将愿景变为现实”进一步强调了创新在经济社会发展中的核心作用，同时为越南进一步完善体制机制、释放资源并激发全社会创新创造活力注入了新动力。



越南科学技术部创新局副局长朱叔达介绍，完善科技创新体制机制进程中的一个突出亮点是从管理思维向发展型治理的明显转变。《科技与创新法》初步建立沙盒（sandbox）机制的法律框架，允许在受控环境中对新技术、新产品、新服务以及新商业模式进行试点。这些规定有助于将管理思维转变为发展型治理，加快企业接触和掌握先进技术，降低创新成本，从而加快技术应用与商业化进程，并持续形成新的增长动力。



值得注意的是，科研与风险投资中风险接受与分担机制被评价为一项突破性举措，有助于减少对失败的恐惧，鼓励提出更具突破性和风险性的技术创新构想。



为响应2026年世界创新与创造力日，越南科学技术部颁布了全国活动举办计划，同时建议各部门、机关和地方积极响应。重点活动为宣传与普及相关主张、政策，促进多平台传播，支持提出倡议并推广有效模式，加强国家—院校—企业—社区之间的联动等。相关活动预计持续至4月26日结束，以激发全社会创新创造活力。



在越南为未来阶段设定高增长目标的背景下，创新创意被确定为提升经济体生产率、质量与竞争力的决定性因素。继续完善体制机制、消除障碍、释放资源，为主张、政策具体化奠定关键基础。世界创意和创新日为采取实质性行动，推动创新创意，使其成为越南经济社会发展的核心动力提供了重要契机。（完）





越通社