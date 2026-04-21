解除 “黄牌”警告：胡志明市推进数据透明化与捕捞监管

越通社胡志明市——经过三年多的试点推行，胡志明市在远洋渔船上应用电子捕捞日志逐步取得成效。此举有助于实现渔业管理现代化，加强数据透明度，并确保捕捞活动依法依规进行。



据胡志明市农业与环境局的统计，目前全市共有 4445 艘渔船，其中 80 艘远洋渔船正参与电子捕捞日志试点。这是渔业数字化转型进程中的重要一步，同时也满足了可持续捕捞管理的要求。



电子日志系统正有效减少船主在手工记录时耗费的时间和产生的误差。该软件的一大突出优势是即便在无手机信号的情况下仍能稳定运行。在海上作业期间，渔民仍可完整记录数据；当渔船驶入有信号的近海区域时，所有信息将自动同步至系统，确保了数据的连续性、准确性且不中断。



胡志明市农业与环境局代表表示，电子捕捞日志的应用对于构建水产溯源系统具有重要意义，涵盖了从海上捕捞、进港到加工及出口至欧盟等严苛市场的全过程。通过这一举措，有助于提高越南水产品的透明度与价值。



此外，同步实施渔船监视系统（VMS）、电子日志及港口产量监管等综合方案，有望助力越南在经过 9 年多的不懈努力后，早日解除 IUU “黄牌”警告。这是渔业扩大市场、促进出口及提升经济价值的关键条件。（完）





越通社