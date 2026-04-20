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日本三陆近海发生7.5级强震 旅日越南人无伤亡报告

4月20日下午在日本三陆近海发生强烈地震，造成大范围震感并对日本东北部沿海多个县发布海啸预警后，旅居受影响地区的越南人社群已确认全部安全。

日本三陆近海发生7.5级强震。图自越通社
日本三陆近海发生7.5级强震。图自越通社

越通社河内—— 4月20日下午在日本三陆近海发生强烈地震，造成大范围震感并对日本东北部沿海多个县发布海啸预警后，旅居受影响地区的越南人社群已确认全部安全。

地震发生于当地时间16时53分（越南时间14时53分），震级为7.5级，震中距陆地约100公里，青森县、岩手县和宫城县震感强烈。日本政府随后发布海啸预警，预计海浪高度可达3米。实际上，多个沿海地区已观测到海啸。其中，在岩手县久慈港，第一波海啸于17时26分被记录到，最高波高为80厘米。

面对灾害情况，日本政府迅速部署应急措施，要求数十万人撤离危险区域，同时警告今后几天特别是震后2-3天内可能发生强烈余震。

对于旅居日本的越南人社群，相关情况跟踪工作迅速展开。越南驻日本大使馆第一书记、劳务管理委员会主任潘进黄表示，大使馆已与在受影响地区的一些劳务派遣机构联系，获悉所有越南劳务人员均安全。在宫城县仙台市东北大学任教的阮志义副教授也表示，已与青森中央学院大学的越南留学生联系，并确认所有人均安全。

在东京首都圈，这里是众多越南人居住的地方，仅记录到轻微震感，未对生活造成重大影响。越南驻日本大使馆建议公民，特别是东北沿海地区的公民，遵守当地政府的指导，在未收到安全通知前不要返回危险区域，并主动从官方渠道更新信息。大使馆表示正在继续跟踪情况，并随时准备在必要时部署领事保护措施。（完）

越通社
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