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由于存在毒鼠强风险，越南就喜宝（HiPP）辅食产品发布食品安全警告

越南卫生部食品安全局于4月19日向各省市卫生厅（局）、胡志明市食品安全局及各地食品安全卫生分局发布公文，就喜宝（HiPP）辅食产品发布食品安全警告

附图。图自互联网
附图。图自互联网

越通社河内——越南卫生部食品安全局于4月19日向各省市卫生厅（局）、胡志明市食品安全局及各地食品安全卫生分局发布公文，就喜宝（HiPP）辅食产品发布食品安全警告。

据食品安全局消息，奥地利食品安全与健康局同日通报，婴儿食品生产商喜宝公司（HiPP）及斯巴（SPAR）连锁超市已决定在奥地利全境1500家门店召回全部“喜宝胡萝卜土豆混合泥”（HiPP Vegetable Carrot with Potato，190克罐装）。召回原因为怀疑该产品含有毒鼠强（鼠药）。

为保障消费者健康，食品安全局要求相关部门紧急审查喜宝罐装辅食产品的注册及自我声明资料；与产品申报公司进行沟通（若有），要求其通知分销商及消费者停止使用该产品，并按照生产商发布的召回建议实施召回。同时，需报告相关产品的进口量、销量、库存量，并针对召回批次提出具体的处置建议。

此外，食品安全局建议加大宣传力度，引导消费者切勿使用上述批次产品；同时要求各单位于2026年4月27日前将处理结果上报食品安全局。

同日，食品安全局致函工贸部电子商务与数字经济局，建议函告各电商平台与网售网站，督促平台商户及分销商停止销售并下架相关产品，停止销售相关产品，下架相关信息，并依法依规进行处置。（完）

越通社
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