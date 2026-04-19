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为E10汽油冲刺 企业完成基础设施和供应准备

落实越南政府总理关于加快推进从传统矿物汽油向E10生物燃料汽油转型的指示，河静省的汽油、液化气经营企业正在完成基础设施和供应方面的最后准备工作。截至目前，各头部企业已准备就绪，将从2026年4月起将E10汽油广泛投入市场，确保不发生供应中断。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河静——落实越南政府总理关于加快推进从传统矿物汽油向E10生物燃料汽油转型的指示，河静省的汽油、液化气经营企业正在完成基础设施和供应方面的最后准备工作。截至目前，各头部企业已准备就绪，将从2026年4月起将E10汽油广泛投入市场，确保不发生供应中断。

根据2026年3月19日关于加强节能、推动能源转型和发展电动交通工具的第9号指示，E10生物汽油的使用路线被要求于2026年4月内加快推进，比原计划提前2个月。为满足这一要求，河静省各企业已主动投资升级仓储系统和调配技术。

在永昂（Vũng Áng）油气汽油股份公司，罐内和在线调配系统已于2025年底完成，产能为每月2.5~3万立方米。自2026年初以来，该公司在所属系统的全部门店供应了E10汽油。

与此同时，拥有全省82个零售门店的Petrolimex河静一人有限责任公司已于2026年4月15日开始转换商品，重点进行储罐清洗和人员培训。预计E10汽油全覆盖将于2026年5月下旬完成。

目前，河静省有4家地方头部商户、17家外省分销商户，为242个零售门店供货。3个汽油库的总储量超过12.9万立方米，为转换过程中的稳定供应保障奠定基础。

今后，该省职能部门将继续加强关于生物汽油益处的宣传，并维持对各代理、零售门店的检查，以确保按规定保障质量和价格。在从基础设施到供应以及管理部门监督的同步准备下，河静省已准备好按路线图部署E10汽油，为促进清洁能源使用和可持续发展作出贡献。（完）

从2026年3月26日24时至2026年4月15日下调汽油、柴油税费

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越通社
#传统矿物汽油 #E10生物燃料汽油 #能源安全 越南
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