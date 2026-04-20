嘉莱省逐步减少捕捞 推动渔业朝着高科技养殖方向发展

越通社嘉莱省——嘉莱省人民委员会近日颁布了第146/KH-UBND号计划，落实2026-2030年及2050年愿景渔业可持续养殖发展提案，目标是以可持续为导向发展水产养殖，逐步减少水产捕捞，大力推进高科技养殖。



在捕捞领域，到2030年，全省预计将剩下约3800艘渔船，较2025年减少近34%；捕捞产量约达25万吨，比现在减少4万吨。捕捞中高科技应用率达60-70%，100%长度12米及以上的渔船安装航行监控设备和电子日志。该省还发展从捕捞到销售的全产业链联动模式，并逐步参与合法的远洋捕捞。



在水产养殖方面，目标是到2030年养殖面积达8400公顷，产量约4.65万吨；其中，海水养殖得以大力推进，养殖水体达80万立方米，年产量约8000吨，应用HDPE网箱、人工智能和自动监控系统等现代技术。咸淡水养殖和淡水养殖继续朝着高效、生物安全方向调整结构，形成与价值链挂钩的集中产区。



与此同时，水产资源保护工作得到重视，通过管理资源保护区、实施限时禁捕区域、增殖放流和恢复生态系统等措施；同时加强打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞。



在加工领域，嘉莱省力争提升深加工比例，发展高附加值产品，减少粗制品出口；鼓励投资现代化加工厂，推动循环经济并减少排放。关于渔业基础设施和后勤服务，该省设定建立成智慧渔港，应用数字技术和自动化，力争成为东南亚首个金枪鱼拍卖中心的目标。渔港、避风锚地及后勤服务系统将得到同步升级，满足水产捕捞和保鲜的需求。



该省还调动多样化资源，加强跨部门协调，提高社区意识宣传，朝着现代、可持续和适应气候变化的方向发展水产业等。（完）

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