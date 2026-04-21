培育阅读文化，构建学习型社会基础

越通社河内 ——自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。



培育读者文化



每个周末，在河内理工大学家属区，“亲子读书俱乐部”的空间里总是充满欢声笑语。学生们兴致勃勃地参与阅读技能实践，寻找书中难忘的细节、新词和有趣的表达方式，为书籍绘制插图等。



俱乐部创始人、教育学博士阮瑞英分享道，在俱乐部，孩子们被鼓励写下感想，用自己的方式复述故事，或将其与个人经历联系起来。



在金童出版社，近段时间以来，“阅读角”空间经常举办与作家交流、讲故事、绘画、手工制作等活动。



据金童出版社副社长、总编辑武氏琼莲介绍，为了让书籍走近读者，需要同时注重内容质量、形式和互动方式。围绕历史、海洋岛屿、传统文化或生活技能等主题开展的阅读项目，以多种方式开展，使书籍与生活更好地联系起来，对读者，特别是年轻人来说变得更加实用。



不仅在出版单位，目前在多个地方也出现了许多有效的阅读推广模式，如：“阅读文化大使”、我最喜爱的书、青年与阅读文化等比赛。许多省市的书街、书巷也在发挥作用。在学校，友好图书馆模式得到系统化投资，营造了开放空间，设有灵活的阅读区，激发学生阅读兴趣。

据越南教育培训部统计，2021-2025年期间，全国14个省市扩建了超过2100所友好图书馆，受益于该计划的学生总数超过328万名。在社区，家长书柜、家族书柜、公寓书柜、阅读站等模式也有助于加强家庭内部、代际之间以及社区的联系，从基层推动了学习运动。

从推动全民阅读到构建学习型社会



为了让阅读文化真正成为社会生活的一部分，除了丰富阅读推广活动外，还需要改变认知和接触方式。



阮瑞英强调，推动阅读文化不能止步于大型运动或活动。至关重要的是，要构建有深度、适合每个对象、每种情况的阅读活动。对儿童而言，阅读需要与快乐、个人体验联系起来，而不应成为与分数挂钩的强制任务。



专家认为，当前的巨大挑战是如何构建一个足够强大的“阅读生态系统”，以在快速发展的数字技术背景下维持阅读习惯。这个生态系统必须从家庭开始，延伸到学校，并由社会环境加以巩固。



企业家书评委员会副主席阮秋玲强调，家庭是为孩子培养阅读习惯播下“第一粒种子”的地方。在学校方面，如果图书馆成为交流、对话空间，有阅读、讨论、写感想的时间，那么阅读将成为一项有趣的活动。与此同时，管理机构、出版社、报刊和数字平台等需要同步协调，营造健康的文化环境，提升阅读的价值。当这三个“支柱”做好时，阅读文化必将蓬勃发展，即使面对现代娱乐形式的激烈竞争。



今年3月17日，中央书记处发布了关于加强党在新形势下对出版活动领导的第04-CT/TW号指示，其中强调，发展阅读文化，以读者为中心，这是出版活动的目标。



胡志明市书街公司经理黎煌表示，如果第04号指示能够得到有效落实，将产生巨大的变革，推动社区阅读文化的蓬勃发展，将全民阅读文化提升到新高度。置于构建学习型社会的目标中，阅读文化的作用变得更加紧迫，因为一个学习型社会如果缺乏阅读习惯和自学能力，是无法形成的。（完）