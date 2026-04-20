越南为何成为2026年东南亚最具吸引力目的地？

越通社河内——越通社驻新加坡记者援引《海峡时报》（The Straits Times）的评论指出，越南正成为新加坡游客在东南亚地区的首选目的地之一。这不仅体现在社交媒体平台上的极高关注度，也反映在近年来旅游业的显著增长上。



越南国家旅游局的数据显示，几十年来越南的旅游收入增长迅速：从1990年的13.4亿越盾增长到2010年的355万亿越盾，2024年达到约840万亿越盾（约合406亿新元）。在新冠肺炎疫情之后，越南也成为东南亚地区旅游复苏最快的市场，其国际游客接待量已恢复至2019年疫情前水平的约98%。



专家认为，稳定的政治环境、高质量的教育体系以及日益完善的基础设施等基本要素，为越南旅游业的长期增长提供了动力。伦敦全球宏观经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）的亚洲高级经济学家加雷斯·莱瑟（Gareth Leather）评价道，这些因素不仅帮助越南多年来保持稳定的发展势头，还进一步巩固了其在区域旅游版图上的地位。



目前，越南凭借悠久的历史、多样化的自然景观以及合理的消费成本吸引大量国际游客。街头文化、特色美食以及高性价比的康养美容服务，正日益吸引来自新加坡及周边国家的年轻游客。25岁的社交媒体营销专员纳迪亚·林（Nadia Lim）在短短半年内就有两次前往胡志明市，她分享道：“对于新加坡人来说，这里是一个非常方便的旅行地。价格很有吸引力，我觉得大家非常喜欢在越南购物和品尝美食。”



越南旅游业未来的增长前景被广泛看好。政府设定的目标是到2030年接待国际游客约5000万人次。与此同时，多家国际酒店集团也正在扩大在越业务。从事住宿领域的企业认为，越南正处于旅游需求高涨、国内生活水平提升以及交通连接日益便利的多重利好交汇期。



然而，一些风险因素依然存在。专家警告称，地缘政治紧张局势和能源价格波动可能会影响全球经济增长，进而冲击旅游需求。在成本上升的背景下，游客对价格的敏感度往往会提高，这可能会导致旅游支出水平下降。



尽管如此，越南旅游业的总体前景仍被看好。根据越南国家旅游局的数据，越南在2026年第一季度创下了旅游增长新高，国际游客接待量达676万人次，同比增长12.4%。中国、韩国和中国台湾等核心市场继续发挥着推动需求增长的主要动力作用。（完）

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