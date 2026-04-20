文化

将遗产转化为资产：可持续旅游的新动力

为创造转折点，广宁省需要同步实施各项解决方案。阮文渠干部培训学校校长范垂阳认为，重点是从“被动保护”思维向“主动发挥”的思维，构建可持续的文化产业生态系统，将“遗产”转化为“资产”。

下龙湾美景。图自越通社
下龙湾美景。图自越通社

越通社广宁省——广宁省确定文化不仅是精神基础，而且是无尽的再生资源，是发展高质量旅游与文化产业的直接动力。这也是落实越共中央政治局2026年01月07日颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的新思维。

开发宏大的遗产“宝库”

广宁省被誉为“微缩的越南”，拥有丰富多样的遗产宝库和文化特色，如海洋岛屿文化、矿工文化、东部地区的少数民族文化以及由陈仁宗佛皇创立的竹林禅派发源地——安子信仰空间。

特别是，该省拥有全球价值的遗产，如曾两次获联合国教科文组织（UNESCO）承认为世界自然遗产的下龙湾，2025年新获评为世界文化遗产的“安子-永严-昆山-劫泊”遗迹群。这些战略性竞争优势助力广宁旅游业在国际舞台上实现品牌定位。

2025年，广宁省接待游客超过2100万人次，营业收入约达57万亿越盾，对全省 GRDP 的贡献率超过10%。进入2026年，该省设定增长率达13%，接待游客达2200万人次，旅游收入至少达到65万亿越盾，并将旅游业确定为最重要的绿色经济支柱等目标。

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下龙湾美景。图自越通社

结合文化产业的突破性解决方案

虽然取得许多积极成果，但广宁省仍面临不少挑战。为创造转折点，广宁省需要同步实施各项解决方案。阮文渠干部培训学校校长范垂阳认为，重点是从“被动保护”思维向“主动发挥”的思维，构建可持续的文化产业生态系统，将“遗产”转化为“资产”。

该省将开发与遗产空间相结合的大型演艺产品，如云屯的《遗产传奇》或《奇观湾灯光节》等。力争到2030年，每年定期举办4到6场国际级音乐节，将游客平均停留时间延长至3.5至4天。

广宁省将努力建设“活态博物馆”模式和“创新文化村”，将万门、汪翁（Vung Viêng）渔村或安子遗产都市转变为户外“活态博物馆”。当地居民将成为创新主体，直接提供服务并保护“活态文化”。

与此同时，该省集中开发夜间经济、夜间集市、特色艺术活动、会奖旅游、探险体育旅游及康养旅游等产品。

广宁省还大力推进数字技术应用，构建智慧旅游系统，利用大数据（Big Data）分析游客偏好并定制个性化的文化旅游线路。

下龙湾-安子世界遗产管理委员会主任梅武俊认为，数字化管理不仅能减轻实体遗产的负荷，还能保护脆弱的生态系统和非物质遗产，发展绿色与智慧旅游也是到2030年可持续发展经济的指标之一。

据第80-NQ/TW号决议，“投资于文化就是投资于国家的可持续发展和民族的未来”。发展与文化产业紧密结合的高质量旅游业不仅能带来经济价值，还能为保护和传播越南文化特色提供可持续的解决方案。凭借正确方向，广宁省正逐步实现成为的国际旅游中心的目标，真正做到“文化引领经济”。（完）

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越通社
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