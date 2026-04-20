近百位白俄罗斯艺术家即将来越演出

越通社河内——据河内剑湖剧院4月19日发布的消息，来自白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院（Bolshoi Theatre of Belarus）的近百位演艺人员将于2026年5月7日至8日在河内还剑湖剧院进行为期两晚的精彩演出。



具体是，白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院的一流芭蕾舞演员、顶尖歌唱家及卓越演奏家将联袂呈现名为“美丽白俄罗斯：歌剧与芭蕾杰作”（Bella Belarus: Masterpieces of Opera and Ballet）的艺术盛宴。



该演出被构思成一幅色彩斑斓的全景画，汇聚了欧洲古典音乐的精髓。艺术家们将表演经典歌剧中的知名选段，包括普契尼的《今夜无人入睡》（Nessun dorma）、威尔第的《女人善变》（La donna è mobile）、比才的《哈巴涅拉》（Habanera）等不朽的咏叹调，以及《天鹅湖》、《堂吉诃德》等传世芭蕾舞剧目。



除了享誉全球的高雅艺术作品外，演出还将通过《灰色传说》（The Grey Legend）、《浪漫曲》（Romance）等具有白俄罗斯民族特色及东欧色彩的剧目，展现艺术的多元化与深度。





白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院是该国顶级的学术艺术殿堂，历史悠久，被视为白俄罗斯的文化象征与骄傲。



“美丽白俄罗斯：歌剧与芭蕾杰作”艺术盛宴以及近百位白俄罗斯艺术家在河内剑湖剧院舞台上的的倾情奉献，预计将带来独具特色的艺术之夜，通过东欧顶级剧院的倾情呈现，越南观众将有机会近距离领略世界歌剧与芭蕾的艺术巅峰。（完）