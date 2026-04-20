通过“宣教与民运”应用程序免费领取《祖国回响》演唱会门票

越通社河内—— 据组委会消息，观众可通过“宣教与民运”（Tuyên giáo và Dân vận）应用程序免费领取特别政论艺术演出《祖国回响》的门票。该应用程序是服务于此次活动登记注册的官方数字平台。



组委会表示，此举旨在帮助公众快速获取信息，确保登记过程透明便捷，同时加强数字环境下该活动与观众之间的互动。



该活动由越南国家电视台（VTV）、河内市人民委员会及 Netmedia 股份公司联合举办，将于2026年4月28日20时在河内市美亭国家体育场隆重登场。



预计该活动将吸引约4万名观众，由2000多名歌手演员以及500名人民武装力量官兵共同参演。多位广受喜爱的艺术明星也将亮相，包括：松杨、和明智（Hòa Minzy）、德福、英秀等。



这是2026年《身为越南人而自豪》特别政论艺术活动框架内的开篇之作。



如需登记领票，观众需下载“宣教与民运”（Tuyên giáo và Dân vận）应用程序（地址：https://tgdv.vtscloud.vn/installation）



组委会表示，所有操作指南及开启登记的具体时间将在官方粉丝专页及合作媒体渠道同步更新，以确保公众不会错过参与此次盛会的机会。（完）





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