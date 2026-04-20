文化

在日本大阪举行的越南文化节传播民族特色

4月19日，2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动在日本大阪市生野区（Ikuno）隆重举行，吸引数万人参加。

越南驻大阪总领事阮长山发表讲话。图自越通社
越南驻大阪总领事阮长山发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月19日，2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动在日本大阪市生野区（Ikuno）隆重举行，吸引数万人参加。

越南驻大阪总领事阮长山在开幕式上发表讲话时表示，被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的雄王祭祀信仰，不仅体现了“饮水思源”的传统美德，也是连接世界各地越南人的精神纽带和民族之魂。在日本重现雄王祭祖仪式，是越南文化顽强生命力以及旅日越南人社群团结精神的生动体现。

阮长山认为，该文化节是旅日越南人社群心系祖国家园、缅怀雄王建国功绩的契机，同时也在国际环境中弘扬文化特色，促进越日两国的民间交流与经济合作。

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越南文化节传播民族特色。图自越通社

生野区长斋藤直树（Saito Naoki）认为，文化节活动在传承传统、增进越日两国人民之间的了解与联系方面发挥着重要作用。当地政府将继续支持越南人社群的文化活动。

据文化节组委会主任、旅居关西地区越南人协会会长黎商表示，本次文化节在4·19越南各民族文化日举办，旨在弘扬越南54个民族的文化多样性，并彰显全民族大团结的力量。

文化节的亮点是再现雄王祭祖仪式，包括庄重的上香和献供仪式。此外，民间艺术表演和传统美食展位共同营造出充满活力的越南文化空间，吸引了众多参观者。

越日友好协会会长坂井弘纪（Hironori Sakai）表示，雄王祭祖仪式等文化活动有助于加强越南人社群的凝聚力，同时帮助日本人民更深入地了解越南文化，从而促进两国友好关系。

经过九届举办，“日本越南文化节——雄王祭祖仪式再现活动”已成为关西地区具有重要意义的年度活动，为传承传统和彰显旅日越南人社群的地位作出了积极贡献。（完）

越通社
#日本大阪 #越南文化节 #民族特色 日本
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