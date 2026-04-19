文化

河静省努力保护国家遗产和宝藏

河静省博物馆自2025年12月起动工兴建，被视为保护与发扬当地珍贵文化价值的紧急举措。

“保国安民大将军”神功炮组或芮寺钟等国宝目前仍被存放在条件不良的储存地。图自越通社
“保国安民大将军”神功炮组或芮寺钟等国宝目前仍被存放在条件不良的储存地。图自越通社

越通社河静省——河静省博物馆自2025年12月起动工兴建，被视为保护与发扬当地珍贵文化价值的紧急举措。

河静省长期以来以“文脉之乡”著称，保存着丰富的档案文献遗产系统。其中，长流乡目前保存着被联合国教科文组织（UNESCO）列为《世界记忆亚太地区名录》的三项文献遗产，包括福江学校木版、皇华使程图及长流村汉喃字文书。

这些是世界级的珍贵遗产，但尚未在理想条件下得到保存。保护经费有限，使我们非常担心遗产在天气影响下的退化。拥有一个理想的保存空间是我们家族最大的心愿。

阮辉家族第16代后裔阮辉美教授、院士

同样的情况也发生在保存有1.4万多件文物的河静省博物馆。 “保国安民大将军”神功炮组或芮（Rối，音译）寺钟等国宝目前仍被存放在条件不良的储存地。

因此，河静博物馆建设项目被视为改善文物保存和展示条件的重要契机，从而弘扬河静省历史文化价值。

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河静省博物馆自2025年12月起动工兴建，被视为保护与发扬当地珍贵文化价值的紧急举措。图自越通社

河静博物馆建设项目总投资额达3050亿越盾，有望成为一座满足严苛保护标准的现代化“遗产家园”。

该工程完工后，1.4万多件文物及众多珍贵文献遗产将获得标准化的存放与保护条件。同时，博物馆将进行规范化展示布置，服务于科研及公众的了解需求。

河静省博物馆副馆长陈飞功表示：“现代基础设施不仅能帮助我们更好地保护文物，也是发扬遗产价值，将博物馆打造成为极具吸引力的文化与教育目的地的契机。”（完）

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