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《越南值得骄傲的100件事》带你了解越南

《越南值得骄傲的100件事》是一部特别的绘本，通过现代、富有吸引力且易于记忆的呈现方式帮助儿童读者了解越南民族、辉煌的历史，文化特色以及数千年来令人自豪的成就。

《越南值得骄傲的100件事》值纪念越南南方解放、国家统一51周年之际出版发行。图自《人民报》
《越南值得骄傲的100件事》值纪念越南南方解放、国家统一51周年之际出版发行。图自《人民报》

越通社河内——《越南值得骄傲的100件事》是一部特别的绘本，通过现代、富有吸引力且易于记忆的呈现方式帮助儿童读者了解越南民族、辉煌的历史，文化特色以及数千年来令人自豪的成就。

该书正值纪念越南南方解放、国家统一51周年之际出版发行。

绘本中的越南值得骄傲的100件事分为辉煌历史、文化之美、文学艺术、医学、教育、建筑与建设、科学、饮食文化以及同胞情谊等11大主题。

该书的编排方式科学、简洁、易读且便于记忆，尤其适合6至15岁的儿童。每个主题又被细分为多个清晰的小条目，让知识传递变得更加生动有趣。儿童读者不必按照顺序从头读到尾，而是可以随意翻阅自己感兴趣的任何页面。将内容划分为100个独立条目的设计，也特别契合6至15岁儿童的注意力特点与信息接受能力，使获取知识的过程不再枯燥乏味，而成为一段充满趣味的探索旅程。

该书内容顾问师潘登表示，看书时，他感觉就像是在看一部关于越南成就的大电影。这本书特别适合家长教育孩子们了解越南民族和文化特色的最基本价值，从而帮助每个孩子回答越南人究竟是谁、越南民族与其他民族有什么不同、有什么值得自豪的地方等的问题。在他看来，只有能够回答这些问题，才能在人格上真正地成熟，成为全球公民，而不会被“全球化”所吞噬。（完）

越通社
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