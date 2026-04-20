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2026年祖地文化旅游周以丰富多彩的活动拉开帷幕

富寿省文化体育与旅游厅厅长杨黄香在仪式上表示，今年庙会构建了传统与现代的连接空间，不仅是神圣的国祭，更是传播文化价值、巩固全民大团结力量及促进文化交流的重要平台。

由富寿省儿童演出的春曲演唱节目。图自越通社
由富寿省儿童演出的春曲演唱节目。图自越通社

越通社富寿——20日，2026年雄王祭祀日——雄王庙会暨祖地文化旅游周框架下的文化体育活动开幕式在雄王庙历史遗迹区举行。

富寿省文化体育与旅游厅厅长杨黄香在仪式上表示，今年庙会构建了传统与现代的连接空间，不仅是神圣的国祭，更是传播文化价值、巩固全民大团结力量及促进文化交流的重要平台。

开幕当天，一系列文化活动全面展开，包括群众文艺联欢会、文化营及产品推介展示区，有利于发展基层文化运动，激发了民族自豪感。

凭借精心筹备和各阶层人民的广泛参与，群众文艺联欢会定能在雄王祭祖日系列活动中留下深刻烙印，为彰显富寿省作为越南民族发祥地的地位。

富寿省文化体育与旅游厅厅长杨黄香

另外，文化营继续是今年庙会的亮点，既再现当地传统文化生活，又展示地方特色产品和“一乡一品”产品，以及各少数民族传统高脚屋空间，吸引了许多游客前来参观。来自宁平省的游客阮氏兰表示，这是她第一次参观文化营，她对高脚屋空间和陈列方式的印象深刻，这让游客能更深入地了解少数民族同胞的生活，为游客直接体验创造便利条件。（完）

希刚乡在雄王庙历史遗迹区隆重举行给各位雄王敬香仪式。图片来源：越通社

给各位雄王敬香仪式隆重举行

4月17日（即农历三月初一），在雄王节暨2026年祖地文化旅游周开幕之际，富寿省希刚乡在雄王庙历史遗迹区隆重举行给各位雄王敬香仪式。

越通社
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