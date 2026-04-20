时政

国会常务委员会会议：免缴个人所得税的营业收入门槛拟由政府规定

越南国会常务委员会4月20日上午在国会大厦召开会议，就《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法若干条款修改补充法》（草案）提出意见。

胡志明市国会代表团分组讨论。图自越通社
胡志明市国会代表团分组讨论。图自越通社

越通社河内——越南国会常务委员会4月20日上午在国会大厦召开会议，就《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法若干条款修改补充法》（草案）提出意见。

越南财政部长吴文俊在陈述政府呈文时表示，为支持个体工商户、个人经营者、企业，特别是小型个体户、个人经营者和企业发展生产经营活动，同时在所得税政策执行中确保公平公正原则，鼓励个体工商户、个人经营者转型为企业，在评估影响的基础上，该法案的修改方向为不在法律中具体规定个体工商户、个人经营者免缴个人所得税的营业收入门槛以及免征增值税的营业收入标准，而是将该标准交由政府规定。同时，在《企业所得税法》中补充免缴企业所得税免税的营业收入门槛，并同样交由政府规定，同时按照第67/2025/QH15号《企业所得税法》第4条第15款所赋予的权限，对免税事宜作出具体规定。

将相关权限下放给政府，将为政府灵活调控包括税收政策在内的财政政策提供法律依据，同时对第18-KL/TW号结论、第66-NQ/TW号决议以及《国会组织法》内相关内容制度化。

吴文俊指出，为了确保现行特别消费税政策与环境保护、可持续发展以及减少城市污染、降低对化石燃料依赖等目标保持一致，尤其是在化石燃料价格剧烈波动、供应明显短缺的背景下，该法案拟对24座以下电动汽车的特别消费税税率作出调整，拟将现行政策的适用期限延长至2030年底。

国会经济与财政委员会的审查报告明确指出，国会常务委员会基本赞同补充对小型企业免征企业所得税的规定，以确保税收政策实施过程中小型企业与个体工商户、个人经营者之间的公平性，为鼓励个体经营户向企业模式转型创造条件，从而有助于实现第68-NQ/TW号决议所提出的目标。

国会常务委员会也普遍认为，考虑延长对24座以下电动汽车适用现行特别消费税税率的期限是必要的，旨在助推绿色转型，保护环境并实现可持续发展目标。

经过讨论，国会常务委员会委员基本一致认为，有必要对《个人所得税法》、《增值税法》、《企业所得税法》和《特别消费税法》中若干条款进行审查、修订和补充，以将党关于绿色转型、能源转型、发展私营经济、实现两位数增长目标、稳定宏观经济大盘等主张制度化。同时，确保对个体经营户、中小企业的支持政策更加灵活适度，提升税收体系的公平性与协调性，引导消费，鼓励使用环保型交通工具，减少排放，朝着可持续发展目标迈进等。（完）

越通社
#国会常务委员会 #免缴个人所得税 #营业收入门槛 #政府 #规定 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

能源安全

相关新闻

年收入不超过 5 亿越南盾的家庭经营户和个人创业者，无需缴纳个人所得税，只需按实际收入进行申报 图自越通社

越南修订个人所得税法：扩大免税范围 聚焦高科技人才引进

为落实国家关于科技创新与数字化转型的战略部署，越南将于2026年7月1日起正式实施新修订的《个人所得税法》（第109/2025/QH15号）。该法在保留原有16项免税收入的基础上，新增5项免税收入，重点聚焦科学技术、创新和数字化转型等关键领域，旨在为高科技人才引进注入强劲动力，助力经济实现突破性发展。

《个人所得税法（修正案）》充许雇员按照政府规定的标准，就纳税人及其被扶养人的医疗支出和教育培训支出予以税前扣除。图自《青年报》

越南数百万人将获减税

《个人所得税法（修正案）》已获得通过，将纳税人本人的减除额从每月1100万越盾上调至约1550万越盾（较现行水平提高约40.9%）。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证两个各部门合作文件的签署。图自越通社

中国专家：中越合作迈向更高水平

据越通社驻北京记者报道，4月20日，环球时报刊登广西社会科学院东南亚研究所研究员雷小华关于越共中央总书记、国家主席苏林从4月14日至17日对中国进行国事访问的文章。

瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊接受越通社驻瑞士采访。图自越通社

瑞士共产党对越南的成功充满信心

瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前就越共中央总书记苏林同志当选为越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选为越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席致以诚挚的祝贺。

国会副主席阮克定主持会议。图自越通社

越南第十六届国会第一次会议：讨论实现两位数增长目标的解决方案

在越南第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月20日上午听取了关于以下内容的呈文和相关审查报告：国会关于推进越南文化突破发展的若干机制政策的决议草案；成立中央直辖同奈市事宜；国会关于开展公共律师制度试点实施的决议草案；国会关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的解决方案的决议草案。

清华大学环境学院院长刘书明接受越通社驻京记者的采访。图自越通社

中国学者：苏林总书记、国家主席访华为两国科学与环境合作注入新动力

在越共中央总书、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，中国学者和专家对此次访问的意义及双边合作前景给予了高度评价。清华大学环境学院院长刘书明教授在接受越通社驻京记者的采访时表示，此次访问不仅巩固了政治关系，也为两国在科学、高等教育及可持续发展领域的合作注入切实动力。

越南第十六届国会第一次会议现场。图自越通社

越南第十六届国会第一次会议第二阶段：审议决定多项重要文件

越南第十六届国会第一次会议第二阶段（从2026年4月20日至23日）将审议决定多项重要内容，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年厉行节约反对浪费工作；2025年国家性别平等目标执行情况。

附图。图自越通社

越南建议中国保障对越南航空业的燃料供应

越南航空局建议中国民用航空局考虑指导相关航空燃油供应商，包括中石化、中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）根据所签署的合同，继续为越南的航空燃油进口商维持充足、稳定的航空燃油供应。

中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为。图自越通社

越中关系新趋势

苏林总书记当选越南国家主席后，再次将中国作为首个出访的国家，充分体现苏林对发展越中关系的高度重视。苏林此次访华行程紧密，成果丰硕。双方签署多项合作文件，内容包含党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体和地方等领域多项双边合作文件。

越共中央总书记、国家主席苏林听取关于中国—东盟人工智能（AI）应用合作中心的介绍。图自越通社

中国学者：越中加速打造立体化联通格局

值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同中共中央总书记、国家主席习近平及夫人共进茶叙。图自越通社

越中不断提升新发展征程中的战略对接水平

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束了于4月14日至17日对中国进行的国事访问。此次访问标志着一个新的里程碑，为两国睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体开启了新的发展阶段。