第十六届国会第一次会议：提出突破性机制，振兴越南文化

越通社河内——4月20日上午，在就国会关于越南文化发展的决议草案进行分组讨论时，多位国会代表认为，需要颁布该决议，以将中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议制度化，同时为振兴国家文化做出贡献。



此前，由于缺乏优惠和吸引投资发展文化的机制，文化领域的投资者非常少。该决议的颁布有望吸引更多投资者投入文化产业发展，朝着到2030年文化产业对GDP的贡献率达7%、到2045年达9%的目标迈进；力争使越南的国家软实力指数跻身东盟前三、世界前三十。



避免优惠"撒胡椒面"



代表们在分组讨论环节中大多意见赞成决议草案第2条关于将11月24日定为越南文化日、民众可休假并照常领取工资、鼓励青少年参加各项文化活动及事件的规定。



关于文化领域的投资优惠机制，涉及税收优惠方面，决议草案第5条第1款对艺术表演、展览活动适用5%的增值税税率。胡志明市代表武玉清竹建议，不应对所有艺术形式"一刀切"地适用5%的税率，"因为商业娱乐艺术目前仍能'生存'，但传统艺术目前的生存状况则十分艰难"。



武玉清竹举例说，编排一部具有历史元素的剧目需要花费大量经费和精力，但有些剧目观众寥寥无几。



"建议仅对商业艺术保留5%的增值税税率，而对传统表演艺术和遗产展览，在试点的前3-5年内适用0%税率或将其纳入免征增值税范围"；武玉清竹认为，这种方式也是帮助国家为那些正濒临失传的文化价值"提供救生圈"，使其能够恢复。



吸引资源发展文化产业



胡志明市代表张明辉武评价称，决议草案规定按照公私合作模式、风险投资基金模式设立文化艺术基金是一个非常进步的点，但他认为，决议草案尚未提及该基金能否接受来自国外的资金流，特别是来自韩国等对文化产业、娱乐产业非常感兴趣的国家的资金。



海防市代表阮氏越俄赞成设立文化艺术基金的提议，但她也表示担忧，目前文化领域存在着多种不同的扶持基金。试点按照公私合作模式、风险投资基金模式设立基金是一项新政策，影响范围大，直接关系到国家资本的管理使用以及调动社会资源的机制，而现行法律对此模式尚无完整规定。



因此，需要有透明、竞争性的项目遴选机制，明确的问责制，特别是投资纪律，避免"撒胡椒面"和平均主义。需要设计针对私营部门的风险分担机制。国家不应是唯一的风险承担主体，而应有共同投资模式。这样既能调动社会资源，又能利用市场经验来遴选文化项目。（完）

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