越南建议中国保障对越南航空业的燃料供应

越通社河内——在中东冲突对越南民用航空活动产生不小影响的背景下，越南航空局局长翁越勇致函中国民用航空局局长宋志勇，就航空燃油供应问题进行了沟通。



此次沟通是在两国间高层交流的基础上进行的，特别是越共中央总书记、国家主席苏林近期对中国进行的国事访问。访问期间，双方重申了两国在各领域全面合作的重要性。

越南航空局局长翁越勇表示，中东危机对全球和地区石油供应链造成了严重冲击。航空燃油供应短缺对各航空公司的运营产生负面影响，越南各家航空公司也不例外。



基于两国之间的长期友好合作精神，以及两个航空管理机构之间的紧密关系，越南航空局建议中国民用航空局考虑指导相关航空燃油供应商，包括中石化、中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）根据所签署的合同，继续为越南的航空燃油进口商维持充足、稳定的航空燃油供应。



越南航空局代表希望，中国民用航空局及相关航空燃油供应商的支持将助力越南各家航空公司稳定开发中国市场，满足两国人民的出行需求。（完）

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