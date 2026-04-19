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4·30假期：越南游客优化预算注重真实体验

越南游客在4·30南方解放日和5·1国际劳动节黄金假期期间的出行选择正发生了明显变化，不再侧重远途出行或“打卡式”旅游，而是转向更加符合实际需求、便捷灵活的行程安排，更加注重真实体验。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南游客在4·30南方解放日和5·1国际劳动节黄金假期期间的出行选择正发生了明显变化，不再侧重远途出行或“打卡式”旅游，而是转向更加符合实际需求、便捷灵活的行程安排，更加注重真实体验。

根据在2026年越南国际旅游展（VITM 2026）上的观察，假期期间对“自由行”套餐（机票+酒店组合，自由体验）的需求大幅上升。Booking、Traveloka和Agoda等在线旅游平台的调查结果也显示旅游消费趋势正朝着这一方向转变。

在燃油价格波动导致机票价格上涨的背景下，许多游客选择旅游套餐或自驾前往较近目的地，以优化成本并主动安排行程。这一趋势在今年4·30假期尤为明显，特别是在年轻客群和小家庭群体中。各大旅游平台数据显示，提前预订套餐以及在同一行程中组合多种服务的订单数量显著增加。

在旅游展上，寻找结合度假，恢复能量的短途假期需求上升，其中国外游订单比例高于国内游。亚洲区域内的目的地如泰国、中国、韩国、中国台湾、新加坡和马来西亚继续在出境游需求中占据较大比重。

Vietravel北方散客中心总监范文七表示，该公司展位吸引约1800名游客报名，营收超过300亿越盾，其中，国内游订单占45%，国外游占55%。房车自驾游、年轻群体跟团游以及面向新一代体验的产品等新产品线显示从“观光”向“体验”的转变趋势，注重连接本地文化并减少对环境的影响。

越南旅游协会主席武世平表示，为服务即将到来的黄金假期国内旅游市场，各家旅游企业已转向减少使用飞机出行的旅游线路，以降低成本。

Traveloka商业副总裁李白迪（Baidi Li）表示，该平台数据显示，越南人在4·30假期期间的服务预订行为出现明显转变，更加倾向于选择深度体验，而非远途出行。

这种旅游趋势被称为“微假期”，侧重于2-3天的短途旅行，但有目的地进行规划，优先考虑体验质量而非旅行距离。

总之，这一转变反映出游客越来越注重体验价值，优先选择能够恢复能量、探索地方特色并符合个人和家庭需求的行程。（完）

越通社
#4·30假期 #越南游客 #优化预算 #真实体验
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