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走进北花 探寻新山群山间的社区旅游胜地

在北宁省的旅游版图上，新山乡北花村正逐渐成为令人印象深刻的新兴旅游目的地。通往北花的旅程本身就是一次难忘体验：绿色山谷连绵延展，树木葱郁与澄澈天空相互交融；蜿蜒的小路穿行于田野与山坡之间，勾勒出难得的宁静画卷。

北宁省北花村中心的17座古民居。图片来源：越通社
北宁省北花村中心的17座古民居。图片来源：越通社

越通社北宁省——在北宁省的旅游版图上，新山乡北花村正逐渐成为令人印象深刻的新兴旅游目的地。村中一座座盖着阴阳瓦的土墙房屋，历经岁月洗礼，散发古朴气息；质朴悠扬的“斯陇好”（Sloong hao）对唱民歌在群山间回荡，展现出侬族同胞的文化之美。

探索新兴的旅游目的地

从河内出发，游客沿河内—谅山高速公路行驶100多公里，在279号国道出口（经收费站）转入，再行约20公里即可抵达北花村。通往北花的旅程本身就是一次难忘体验：绿色山谷连绵延展，树木葱郁与澄澈天空相互交融；蜿蜒的小路穿行于田野与山坡之间，勾勒出难得的宁静画卷。

在清晨时分，游客可看见山顶云雾缭绕，营造出梦幻诗意的氛围。在薄雾中，北花若隐若现，既亲切又神秘。古老村落中，阴阳瓦屋顶与土墙民居相映成趣，侬族居民身着传统服饰，劳作与生活交织，呈现出淳朴自然的乡村风貌。

不仅自然风光迷人，北花缓慢悠闲的生活节奏同样令人向往。当地居民热情好客，世代传承的传统文化，使这片土地独具吸引力。

北花村居民麻氏萨表示，平日她与村民一样从事农耕劳作，但每年春节后至农历三月底的旅游季，她会搭建小棚接待游客，提供地方美食。同时，她亲手缝制并购置多套民族服饰，供游客购买或租赁拍照，还出售各类彩色围巾作为纪念品。她表示，每当向游客介绍家乡文化时都倍感自豪，也希望越来越多的人了解北花之美，并期待政府与居民共同推动旅游规范发展，使北花未来更加吸引游客。

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北宁省新山乡北花村。图片来源：越通社

打造社区旅游优势

目前，北花村共有近160户700余人，其中17户仍保留传统土墙民居。来到这里，游客不仅可以参观传统民居，还能体验侬族独特文化：欣赏“斯陇好”山歌，观看老人在织布机旁纺织染靛，品尝自酿米酒，以及春节期间丰富的传统宴席——包括自家种养的食材、水果、三色或五色糯米饭、手工捶打的糍粑、花生糖与红糖制品等。

据新山乡人民委员会主席韦文安介绍，北花在古民居空间和侬族文化方面具有明显优势。当地的发展目标是将社区旅游与

文化保护相结合，让居民既保留传统生活方式，又能通过旅游增加收入。近年来，地方政府通过培训指导居民发展旅游，并鼓励种植桃树、李树以及节前种植茼蒿花田，以美化环境、吸引游客。

每年农历正月初十至十二，新山乡都会举办“斯陇好”对歌节暨高山春节集市活动，逐步实现规范化运作，并与社区旅游发展相结合。节庆期间，活动内容丰富，包括民间体育（如推杆、抛绣球、气排球）、文化艺术表演以及地方特色产品展示推广等。

“斯陇好”对歌是当地极具特色的民间文化形式，历经多代高山民族传承与发展，已成为新山各民族群众的精神文化象征，是连接过去与现在、传统与现代的重要纽带，也为当地非物质文化遗产增添了重要内容。

不过，在推进社区旅游发展的过程中也面临不少挑战。其中，最大的难题是根据规划对部分居民进行搬迁安置，以完整保护古村落，同时还需加强交通基础设施建设、环境整治以及公共空间打造。此外，当地还亟需各级政府与企业的参与，将北花纳入区域旅游线路，与周边景点联动发展。这不仅有助于提升游客数量，也能为当地社区旅游产品创造稳定的销售市场。（完）

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