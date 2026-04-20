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从自然景观到实景秀：宁平旅游的新魅力

不仅停留在观赏雄伟壮丽的自然景观，如今来到宁平的游客还被生动逼真的实景艺术空间所深深吸引。在遗产中心举行的实景秀正成为“磁铁”，将这片土地打造成为深度体验的目的地。这正是助力古都旅游留住游客并为差异化的文化价值消费更多。

《蟋蟀冒险记》深受许多游客的喜爱。图自越通社
《蟋蟀冒险记》深受许多游客的喜爱。图自越通社

越通社宁平——不仅停留在观赏雄伟壮丽的自然景观，如今来到宁平的游客还被生动逼真的实景艺术空间所深深吸引。在遗产中心举行的实景秀正成为“磁铁”，将这片土地打造成为深度体验的目的地。这正是助力古都旅游留住游客并为差异化的文化价值消费更多。

当自然与艺术共鸣

近年来，宁平省成为拥有诸多特色实景艺术节目的地方，如《芦旗英雄》和《自然之歌》等，为游客带来了难忘的文化体验。其中最引人注目的是实景艺术节目《华闾舞画》。

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实景秀《华闾舞画》。图自《宁平报》

《华闾舞画》不仅是一场普通演出，更是一场色彩斑斓的文化遗产探索之旅。观众坐在轻缓漂浮于水面的小船上，一边观赏遗产空间，一边欣赏传统精彩节目。这场演出生动再现了宁平5个著名手工艺村的空间与故事，刻画了工匠在时光流逝中对传统价值的执着与珍视。

该节目旨在弘扬、保护与发挥宁平省传统手工艺村的价值；促进工匠与公众的交流对接，为传承传统职业注入动力；同时向国内外游客宣传宁平省富有特色、友好且极具吸引力的目的地。

增加可持续收入来源

近年来，大规模实景秀的出现实现了重要转折。通过将遗产空间转化为巨大的舞台，这些节目不仅丰富了夜间旅游产品，还产生了强大的吸引力，使游客愿意延长假期，以充分感受古都的文化灵魂。

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《蟋蟀冒险记》深受许多游客的喜爱。图自越通社

据宁平省旅游厅的信息，2026年第一季度该省接待游客近990万人次，其中，国际游客突破100万人次大关，旅游收入超过1万亿越盾，显示出当地旅游业稳定复苏与增长的势头。

目前，全省获公认的旅游区和景点共有15个，60多个具有旅游发展潜力的旅游区和景点，以及日益专业的旅行社网络和讲解员队伍，助力提升游客体验，塑造友好、安全、富有吸引力的宁平旅游形象。（完）

宁平省推动生态有机农业与旅游融合发展

宁平省推动生态有机农业与旅游融合发展

为了迈向可持续发展，宁平省正集中建设生态、有机农业，与挖掘各地块的多元价值相结合。许多安全种植模式、高科技应用模式得到展开，为提高产品价值和保护环境做出了贡献。

越通社
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