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越南首次参加威尼斯国际艺术双年展

据越南文化体育与旅游部美术摄影展览局4月19日公布的消息，自2026年5月至11月，越南将首次正式参加在意大利威尼斯举办的威尼斯国际艺术双年展（La Biennale di Venezia）。

威尼斯国际艺术双年展上越南展区介绍的绘画作品。图自《人民公安网》
威尼斯国际艺术双年展上越南展区介绍的绘画作品。图自《人民公安网》

越通社河内——据越南文化体育与旅游部美术摄影展览局4月19日公布的消息，自2026年5月至11月，越南将首次正式参加在意大利威尼斯举办的威尼斯国际艺术双年展（La Biennale di Venezia）。

越南美术摄影展览局表示，越南参加在意大利举办的第61届威尼斯国际艺术双年展，是一个重要里程碑，彰显越南艺术在世界最具声誉和影响力的当代艺术平台之一上的地位。第61届威尼斯国际艺术双年展上越南展区主题为“越南：全球流动中的艺术”，汇聚10名越南艺术家。

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威尼斯国际艺术双年展上越南展区介绍的绘画作品。图自《人民公安网》

参展艺术家共同以漆艺为主要媒材而进行艺术创作，其中每位艺术家都从不同角度进行漆艺创作，从绘画到装置艺术，从传统技法到对空间与结构的拓展性实验。凭借多层材料叠加的造型特征以及富有层次感的色彩体系，这些作品营造出多维度的视觉体验，使图像、光线与材质之间形成紧密互动。

借此，漆艺不再仅被视为一种传统手工技艺，而被看作是一种蕴含着深厚的文化内涵的艺术语言，同时能够灵活回应当代议题。这是一种充满生命力的艺术形式，反映了生活的循环节奏以及艺术家持续不懈的创作过程。

越南美术摄影展览局代表指出，首次亮相威尼斯国际艺术双年展的越南展区“越南：全球流动中的艺术”，并不旨在通过规模或宣言来确立自身地位，而是开启艺术对话空间。（完）

越通社
#越南 #威尼斯 #国际艺术双年展 #意大利
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