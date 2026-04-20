时政

中国专家：中越合作迈向更高水平

据越通社驻北京记者报道，4月20日，环球时报刊登广西社会科学院东南亚研究所研究员雷小华关于越共中央总书记、国家主席苏林从4月14日至17日对中国进行国事访问的文章。

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证两个各部门合作文件的签署。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证两个各部门合作文件的签署。图自越通社

越通社北京 ——据越通社驻北京记者报道，4月20日，环球时报（huanqiu.com）刊登广西社会科学院东南亚研究所研究员雷小华关于越共中央总书记、国家主席苏林从4月14日至17日对中国进行国事访问的文章。

文章指出，在苏林访问期间，中越两国发表联合声明，明确提出“推动构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”。这表明，中越关系正加速迈向新阶段，这是双方基于共同战略利益、现实发展需要以及地区稳定责任，主动作出的选择。

雷小华表示，中越合作迈向更高水平的现实原因在于：国际环境已经发生深刻变化，周边稳定和战略协作变得比以往任何时候都更加重要。当今世界变乱交织，单边主义、保护主义抬头，全球产业链供应链深刻调整，地缘政治竞争加剧，不稳定、不确定因素明显增多。面对复杂严峻的国际局势，中越加强战略沟通、深化战略合作，既是各自推进现代化建设的必要之举，也是共同应对挑战的必然要求。

雷小华认为，此次中越合作再升级，体现为四个层面的实质性提升。

一是更高水平的政治互信。联合声明开宗明义地强调，中越志同道合、命运与共，发展好中越关系具有战略性、全局性、历史性意义，并把“构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”确立为新阶段双边关系的总方向。这表明，中越合作升级首先是关系定位和战略互信的再提升。

二是更高水平的战略对接。苏林在《人民日报》署名文章中，明确提出“提升两国战略对接水平”。联合声明则进一步给出了战略对接的具体路径，即落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，推动双边贸易同基础设施、物流和市场互联互通相结合，加快推进两国铁路、公路、口岸基础设施互联互通，将铁路合作作为两国战略合作新亮点。值得注意的是，苏林在中国乘高铁后感慨地说，虽然只是途经几个省份，但能感受到省份之间发展均衡。这一现场感受也从侧面印证了，中越两党两国在治理等重大问题上的共识正在形成，围绕铁路等具体领域进行战略对接的条件也正在逐渐成熟。

三是更高水平的合作内容。双方在经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发等多领域签署32份双边合作文件。苏林在南宁参访时强调：“我特别希望越中双方共同努力，把科技创新培育成为合作的核心驱动力。”这一表态极具代表性，表明中越合作早已不局限于传统的经贸往来，而是从“规模扩张”转向“提质升级”，从传统经贸合作迈向更高层次的产业协同和现代化协同。

四是更高水平的民意基础。访问期间，苏林在南宁寄语两国青年，“请树立远大志向，不断创新，敢想敢为，成为知识的桥梁与活力的源泉，推动越中关系稳步迈向未来。”联合声明也提出办好中越人民论坛、边民大联欢、越南青年来华“红色研学之旅”等品牌活动，同意将促进旅游合作作为民间交流的重要桥梁。中越合作要真正行稳致远，必须将“同志加兄弟”的传统情谊转化为更广泛、更稳定、更可持续的社会认同。

雷小华同时指出了中越合作迈向更高水平的意义。一是，中越关系正在从双边合作关系，进一步上升为稳定地区的重要积极力量。中越关系越稳固，地区和平稳定便越有支撑。二是，双方正在共同维护多边主义和开放合作。联合声明明确表示，要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。三是，在不确定性明显上升的世界里，一个更加稳定、更具韧性、更富战略内涵的中越关系，本身就是对地区稳定与繁荣的重要贡献。

作者最后结论说，中越合作迈向更高水平，是顺应全球变局、地区形势和两国关系发展需要的必然选择。它既有共同战略利益作根基，也有现代化建设需求作驱动；既有高层引领的政治定力，也有人民相亲的深厚基础。国际局势越是复杂多变，这种高水平合作的价值就越突出。只要双方坚持高层引领，深化战略互信，拓展互利合作，夯实民意基础，中越命运共同体建设必将驶入快车道。（完）

越通社
#中国专家 #中越 #环球时报 #雷小华 中国
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为。图自越通社

越中关系新趋势

苏林总书记当选越南国家主席后，再次将中国作为首个出访的国家，充分体现苏林对发展越中关系的高度重视。苏林此次访华行程紧密，成果丰硕。双方签署多项合作文件，内容包含党际、公安、司法、经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体和地方等领域多项双边合作文件。

越共中央总书记、国家主席苏林听取关于中国—东盟人工智能（AI）应用合作中心的介绍。图自越通社

中国学者：越中加速打造立体化联通格局

值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同中共中央总书记、国家主席习近平及夫人共进茶叙。图自越通社

越中不断提升新发展征程中的战略对接水平

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束了于4月14日至17日对中国进行的国事访问。此次访问标志着一个新的里程碑，为两国睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体开启了新的发展阶段。

更多

瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊接受越通社驻瑞士采访。图自越通社

瑞士共产党对越南的成功充满信心

瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前就越共中央总书记苏林同志当选为越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选为越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席致以诚挚的祝贺。

国会副主席阮克定主持会议。图自越通社

越南第十六届国会第一次会议：讨论实现两位数增长目标的解决方案

在越南第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月20日上午听取了关于以下内容的呈文和相关审查报告：国会关于推进越南文化突破发展的若干机制政策的决议草案；成立中央直辖同奈市事宜；国会关于开展公共律师制度试点实施的决议草案；国会关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的解决方案的决议草案。

清华大学环境学院院长刘书明接受越通社驻京记者的采访。图自越通社

中国学者：苏林总书记、国家主席访华为两国科学与环境合作注入新动力

在越共中央总书、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，中国学者和专家对此次访问的意义及双边合作前景给予了高度评价。清华大学环境学院院长刘书明教授在接受越通社驻京记者的采访时表示，此次访问不仅巩固了政治关系，也为两国在科学、高等教育及可持续发展领域的合作注入切实动力。

越南第十六届国会第一次会议现场。图自越通社

越南第十六届国会第一次会议第二阶段：审议决定多项重要文件

越南第十六届国会第一次会议第二阶段（从2026年4月20日至23日）将审议决定多项重要内容，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年厉行节约反对浪费工作；2025年国家性别平等目标执行情况。

附图。图自越通社

越南建议中国保障对越南航空业的燃料供应

越南航空局建议中国民用航空局考虑指导相关航空燃油供应商，包括中石化、中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）根据所签署的合同，继续为越南的航空燃油进口商维持充足、稳定的航空燃油供应。

越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团同越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群合影。图自越通社

越南国会主席陈青敏会见旅土越南人社群代表

据越通社特派记者报道，在出席各国议会联盟第152届大会并在土耳其开展双边活动框架内，当地时间4月17日晚，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻土耳其大使馆干部、工作人员及旅土越南人社群。