中国专家：中越合作迈向更高水平

越通社北京 ——据越通社驻北京记者报道，4月20日，环球时报（huanqiu.com）刊登广西社会科学院东南亚研究所研究员雷小华关于越共中央总书记、国家主席苏林从4月14日至17日对中国进行国事访问的文章。



文章指出，在苏林访问期间，中越两国发表联合声明，明确提出“推动构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”。这表明，中越关系正加速迈向新阶段，这是双方基于共同战略利益、现实发展需要以及地区稳定责任，主动作出的选择。



雷小华表示，中越合作迈向更高水平的现实原因在于：国际环境已经发生深刻变化，周边稳定和战略协作变得比以往任何时候都更加重要。当今世界变乱交织，单边主义、保护主义抬头，全球产业链供应链深刻调整，地缘政治竞争加剧，不稳定、不确定因素明显增多。面对复杂严峻的国际局势，中越加强战略沟通、深化战略合作，既是各自推进现代化建设的必要之举，也是共同应对挑战的必然要求。



雷小华认为，此次中越合作再升级，体现为四个层面的实质性提升。



一是更高水平的政治互信。联合声明开宗明义地强调，中越志同道合、命运与共，发展好中越关系具有战略性、全局性、历史性意义，并把“构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”确立为新阶段双边关系的总方向。这表明，中越合作升级首先是关系定位和战略互信的再提升。



二是更高水平的战略对接。苏林在《人民日报》署名文章中，明确提出“提升两国战略对接水平”。联合声明则进一步给出了战略对接的具体路径，即落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，推动双边贸易同基础设施、物流和市场互联互通相结合，加快推进两国铁路、公路、口岸基础设施互联互通，将铁路合作作为两国战略合作新亮点。值得注意的是，苏林在中国乘高铁后感慨地说，虽然只是途经几个省份，但能感受到省份之间发展均衡。这一现场感受也从侧面印证了，中越两党两国在治理等重大问题上的共识正在形成，围绕铁路等具体领域进行战略对接的条件也正在逐渐成熟。



三是更高水平的合作内容。双方在经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发等多领域签署32份双边合作文件。苏林在南宁参访时强调：“我特别希望越中双方共同努力，把科技创新培育成为合作的核心驱动力。”这一表态极具代表性，表明中越合作早已不局限于传统的经贸往来，而是从“规模扩张”转向“提质升级”，从传统经贸合作迈向更高层次的产业协同和现代化协同。



四是更高水平的民意基础。访问期间，苏林在南宁寄语两国青年，“请树立远大志向，不断创新，敢想敢为，成为知识的桥梁与活力的源泉，推动越中关系稳步迈向未来。”联合声明也提出办好中越人民论坛、边民大联欢、越南青年来华“红色研学之旅”等品牌活动，同意将促进旅游合作作为民间交流的重要桥梁。中越合作要真正行稳致远，必须将“同志加兄弟”的传统情谊转化为更广泛、更稳定、更可持续的社会认同。



雷小华同时指出了中越合作迈向更高水平的意义。一是，中越关系正在从双边合作关系，进一步上升为稳定地区的重要积极力量。中越关系越稳固，地区和平稳定便越有支撑。二是，双方正在共同维护多边主义和开放合作。联合声明明确表示，要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。三是，在不确定性明显上升的世界里，一个更加稳定、更具韧性、更富战略内涵的中越关系，本身就是对地区稳定与繁荣的重要贡献。



作者最后结论说，中越合作迈向更高水平，是顺应全球变局、地区形势和两国关系发展需要的必然选择。它既有共同战略利益作根基，也有现代化建设需求作驱动；既有高层引领的政治定力，也有人民相亲的深厚基础。国际局势越是复杂多变，这种高水平合作的价值就越突出。只要双方坚持高层引领，深化战略互信，拓展互利合作，夯实民意基础，中越命运共同体建设必将驶入快车道。（完）

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