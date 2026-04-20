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2026年越南国际观鸟摄影赛启动

2026年越南国际观鸟摄影赛（BirdRace）将于5月8日至10日在同奈省吉仙国家公园举行，吸引众多国内外摄影界、研究保护专家及游客参加，旨在弘扬自然之美，传播环保信息。

2026年越南国际观鸟摄影赛启动。图自组委会
2026年越南国际观鸟摄影赛启动。图自组委会

越通社同奈省——2026年越南国际观鸟摄影赛（BirdRace）将于5月8日至10日在同奈省吉仙国家公园举行，吸引众多国内外摄影界、研究保护专家及游客参加，旨在弘扬自然之美，传播环保信息。

这是自2024年发起的年度活动，由Wildtour与越南野生自然摄影俱乐部与吉仙国家公园、国际鸟盟及各专业、保护和传媒伙伴联合举办。在国际上，观鸟摄影赛是许多生物多样性丰富国家常见的社区活动，具有人文和科学意义。

2026年越南国际观鸟摄影赛为期三天，活动包括社区交流、展览、专题研讨会和实地比赛。这是继2024年在鸟栖国家公园、2025年在比杜-婆山国家公园举办之后，在越南通过影像记录野生鸟类的第三季比赛。往届比赛已记录到数百种迁徙和本土鸟类的影像，同时为推广生态旅游和提高社区环保意识作出了贡献。

比赛的一个重要目标是收集实地数据并推动负责任的观鸟旅游趋势。每支参赛队由3-4名成员组成，在比赛时间内通过影像记录野生鸟类，以记录到最多鸟种为标准。参赛照片不要求具有艺术性，但必须清晰以便识别鸟种，确保真实性且不对自然栖息地造成影响。

吉仙国家公园因其拥有典型的森林和湿地生态系统，长期以来被视为本地区乃至世界范围内观鸟活动的代表性目的地，早就被选为观鸟摄影赛举办目的地。

2026年越南国际观鸟摄影赛预计吸引来自多个国家和地区的数百名摄影师参加。除了比赛内容，活动期间还将举办研讨会以及摄影界、保护科学家与公众之间的交流活动。比赛奖金总额超过2.5亿越南盾。（完）

越通社
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