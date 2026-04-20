环保

河内市大力推动城市绿色交通发展

河内市正大力推动各项政策措施落实落地，以支持企业将使用汽油、柴油的公交车转换为电动车和使用清洁能源的车辆，目标是到2030年，全市100%的公交车使用绿色能源运行。

43路电动公交车开通剪彩仪式。图自越通社
43路电动公交车开通剪彩仪式。图自越通社

越通社河内——河内市正大力推动各项政策措施落实落地，以支持企业将使用汽油、柴油的公交车转换为电动车和使用清洁能源的车辆，目标是到2030年，全市100%的公交车使用绿色能源运行。

这被视为实现可持续发展交通计划、减少排放、提升城市环境质量的重要一步。实施路线图分为两个阶段。

2025年至2026年，河内集中完善支持企业的机制和政策，同时扩大电动公交车网络，建设充电站系统，包括快速充电站。

从2027年至2030年，河内将加快转换进度，逐步淘汰使用化石燃料的公交车。根据计划，电动、绿色能源公交车的比例预计在2029年达到79%至89%，并在2030年完成100%的转换。

为了让转换进程顺利进行，河内市实施了多项具体支持机制，勉励运输企业参与其中。河内市人民委员会责成市建设局调整公交车招标合同的执行期限，使其与车辆折旧期限相适应，从而增加标书的吸引力，鼓励企业投资新车辆。

与此同时，市工贸局被责成制定交通车辆充电站、绿色能源供应站的规划方案。核查、升级电网系统，以满足未来电动公交车数量快速增长时的负荷需求。

一项值得关注的政策是调整对企业贷款利息的支持水平。据此，市财政目前对电动公交车及相关基础设施投资项目提供70%的贷款利息支持，高于之前的50%。在电动公交车投资成本是柴油公交车2至3倍的背景下，加大支持力度被认为是必要的。

在完善机制和政策的同时，实际部署也在加快。据河内市交通管理与运营中心，河内市通过在多条线路上增配车辆，继续扩大运营规模。自2026年4月初起，河内通过招标形式新增投入运营10条电动公交线路，共288辆车，标志着绿色公共交通发展的新进展。

预计到4月30日，全市使用电力和绿色能源的公交车总数将达到822辆，其中电动公交车683辆和使用清洁燃料的公交车139辆，占全市公共交通车辆总数的42%以上。

这一结果显示了河内市在将公共客运系统向现代化、环保方向转换的努力。然而，要实现2030年全部转换为电动公交车的目标，河内市仍需同步完善基础设施、财政机制，并确保企业的积极参与，从而为绿色、可持续的城市交通发展奠定坚实基础。（完）

越通社
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