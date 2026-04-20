推动工业生产中的循环经济发展

越通社河内——在全球经济面临资源枯竭、气候变化、环境污染以及传统线性增长模式局限等压力的背景下，越南推动循环经济转型具有现实意义。这一转型符合全球发展趋势，而工业领域则是最为核心的突破口。



推动绿色、可持续发展模式的必然趋势



循环经济不仅是一种解决方案，更是推动绿色、可持续经济发展的必然趋势，有助于提升国内外竞争力，实现2050年“净零排放”（Net Zero）目标。在当前背景下，尤其是在工业生产和配套工业领域，循环经济不仅是政策选择，更是实现经济长期、可持续增长的必要条件。



自2020年代初以来，越南党和国家在循环经济方面的方针政策体现出高度一致性：即将循环经济与增长模式创新相结合；以企业为主体、国家为引导；结合市场机制与政策调控；推动创新与科技应用。



工贸部工业局工业发展支持中心主任周越强表示，工业生产乃至整个经济体的循环经济相关政策已通过《环境保护法》（2020年版）及一系列决议、法令实现制度化，标志着国家管理思维从事后治理、污染控制转向产品全生命周期管理，涵盖资源开采、生产、消费到废弃物处理。这表明，循环经济正作为现代经济体系的“骨干”，与环境、财政、工业、贸易、投资等多领域政策紧密融合。



近年来，越南一批按照循环经济模式运行的绿色生产企业取得良好成效，展现出本土企业的适应能力。例如，VinGroup、Gamuda、DoGreen等企业率先应用垃圾气化处理技术，利用可再生能源，实现“负碳排放”。



与此同时，多家大型工业企业也在按既定路线推进绿色转型。不过，目前多数企业仍主要在内部推进转型，企业之间围绕产品全生命周期形成真正闭环合作的情况仍较少。



全球一体化与竞争的战略机遇



工贸部工业局副局长范文君认为，这一转型过程并非一帆风顺。企业在推进循环经济过程中面临诸多挑战，如初始投资成本高、优质人力资源不足、政策适用困难、技术和合作伙伴选择不明确等。因此，尽管企业是实施主体，但国家在引导、调节市场和资金配置方面的作用至关重要。



据工业局评估，发展循环经济在当前形势下具有特殊重要意义。工业生产在资源优化利用、材料回收以及构建循环价值链方面潜力巨大。因此，需要制定专项政策，支持企业转型生产模式，发展生态工业园区，应用先进技术，并加强国内外企业联动，打造具有高竞争力的产业生态系统。



越南经济科学协会副主席裴光俊指出，循环经济是越南不可逆转的发展趋势。数字技术是核心动力，也是推动国际融合与全球竞争的战略窗口。对比欧盟（制度引导）、中国（政府主导）以及苹果、宜家等企业（以管理与技术创新为驱动）的模式，各有优劣。他建议，越南应结合三种模式的优势构建自身路径。



2025—2030年将是越南工业从线性经济向循环经济转型的关键阶段。这不仅是机遇，也为企业参与绿色供应链、发展循环产业、研究与应用新材料和高新技术提供了条件。但要实现这些目标，必须同步完善三大支柱：制度、技术和金融机制。此外，还需重视高质量人力资源培养、国际技术合作以及提升社会认知。（完）

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