越南颁布国家创新创业战略 力争跻身地区创新创业生态系统领先国家行列

越南政府近日颁布第86号决议，正式发布国家创新创业战略。该战略旨在构建协同发展的创业生态系统，将创新打造为推动经济社会增长、提升国家竞争力和实现可持续发展的重要动力。

该战略致力于在全社会广泛培育和传播创新创业精神，以科学技术和数字化转型为基础，助力改善人民生活水平，推动工业化、现代化进程，增强经济自主能力。越南提出目标，力争跻身地区创新创业生态系统领先国家行列。

到2030年，越南力争拥有约500万个经营主体，其中至少包括1万家创新型创业企业；100%的高等教育和职业教育机构将创新创业内容纳入教学体系；100%的企业登记注册等关键行政手续实现线上办理。与此同时，约60%的经营主体将使用数字工具和平台开展生产经营活动，其中40%使用共享数字平台。全国创新创业支持网络将进一步扩大，形成至少300个创新空间、中心和创新集群。

在国际指标方面，越南力争将全球创新指数提升至全球前40位，创新创业生态系统跻身全球前45位。

为了实现上述目标，战略提出一系列重点任务和解决方案。其中包括提升全社会对创新创业的认知，弘扬敢想敢做、勇于承担风险的创业文化，将创业视为重要发展机遇。

战略高度重视科学技术与数字化转型在创业全过程中的作用，从企业孵化、加速成长到拓展市场和提升竞争力，均依托数字化和技术赋能。创新创业生态系统与国家数字化转型紧密结合被视为重要基础。越南将加大国际合作力度，加强与全球伙伴和知名机构对接，吸引国际资源、技术与经验，支持创业企业深度融入全球价值链并拓展国际市场。（完）