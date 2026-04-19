“2026年触碰古街手工艺”：在首都之心唤醒遗产 传播创意

该系列活动的焦点是正在河内古街文化交流中心举行的“2026年触碰古街手工艺”项目。今年，该项目选择以天然漆及磨漆工艺为亮点，旨在连接“遗产-创意-社区”，为保护和发挥传统手工艺在生活中的价值做出贡献。

公众有机会通过“天然漆——从业者讲述职业故事”活动与艺人交流，参加关于古街记忆和传统职业价值的座谈会，或直接体验连接各遗产空间的“追寻天然漆足迹”之旅。

阮文榜： “在现代生活中，漆料已被广泛应用在橱柜、桌椅等产品上。因为漆料本质上是一种耐用的材质，表面美感极佳，可应用于所有器物。人们可以利用它创造出新的美感。此外，漆料是越南值得骄傲的绘画材料，让画家们能在其上尽情创作。”

该计划不仅是一项展示活动，更是将遗产与当代生活相结合、使传统价值成为创意和可持续经济发展资源的努力。这正契合了越共中央政治局关于越南文化发展的第80号决议精神。

还剑湖及河内古街管理委员会主任 吴氏垂杨： “这里的‘触碰’不仅是物理上的接触，更是‘触碰’遗产层，介绍首都河内古老的传统职业。这有助于年轻人进一步了解昔日升龙皇城的传统行业。通过这些内容，还剑湖及河内古街管理委员会希望这能成为一项年度活动，并为参与者带来难忘的体验。”

在此次系列活动中，古街区的许多遗迹空间和文化中心也通过专题展示活动被“唤醒”。典型代表如河尾亭介绍的“越南磨漆流淌——从遗产到当代”；在金银亭，公众可以探索磨漆与工艺角制品在时尚领域的结合。其他许多亭台、遗迹也成为了推介传统职业的空间，助力在古街核心区域构建多点体验网络。

系列活动从2026年4月持续至6月底。通过展览、体验和交流系统，该项目正逐步将遗迹空间转变为创意空间，让传统与现代交相辉映。这也是河内具体化文化工业发展定向的方式，即以遗产为基础、以创意为动力，旨在将首都建设成为极具吸引力且富有底蕴的文化目的地。（完）