蝴蝶季提前来临菊芳国家公园迎来观赏热潮

连日来，菊芳国家公园内万千蝴蝶翩跹起舞，景色绚丽多彩，勾勒出一幅生机盎然的自然画卷，吸引大批游客前来观赏。值得关注的是，今年蝴蝶季较往年提前约2至3周到来，为游客带来别样的观赏体验。

通常情况下，蝴蝶季自4月底持续至6月，恰逢越南南方解放日和国际劳动节旅游高峰期。然而今年，蝴蝶已在树冠间密集出现，沿林间小道翩飞，并在湖畔成群聚集。从森林入口开始，游客便可轻松见到白、黄、橙等色彩斑斓的蝶群，呈现出一幅奇幻迷人的自然图景。

清化省游客黎氏平：“今天来到这里，我们感到非常开心。这里空气清新、景色富有诗意，菊芳森林给我们留下了深刻印象。我们还欣赏到了美丽的蝴蝶群，希望通过拍照留住这些难忘瞬间。”

据菊芳国家公园方面介绍，蝴蝶和萤火虫的提前出现，是生态系统健康的重要体现。由于这些物种对环境极为敏感，只有在植被丰富且人为干扰较少的环境中才能良好生长。为在提升游客体验的同时维护生态平衡，园方坚持践行“不是开发森林，而是解读森林”的生态旅游理念。

菊芳国家公园环境与服务中心副经理杜红海：“菊芳国家公园生物多样性丰富，不仅物种种类繁多，生态系统类型也十分多样，因此成为各类昆虫和动物繁衍生息的理想栖息地。园内蝴蝶种类超过400种，每逢蝴蝶季，大量蝴蝶飞至森林入口区域，为游客近距离观赏不同体型、色彩和种类的蝴蝶提供了良好机会。”

统计数据显示，2026年3月，菊芳国家公园共接待游客超过1.23万人次，其中国内游客近9000人次。随着游客数量增加，森林内部各条游览线路人气明显提升，周末尤为热闹。

美国游客：“我到越南后在河内停留了4天，能够明显感受到河内与菊芳的差异。菊芳非常美丽，这里可以看到大量动物、昆虫以及爬行动物和两栖动物。我的孩子对观察这些动物，特别是蝴蝶，感到非常兴奋，这也让他们更加热爱大自然。”

或许，这正是菊芳国家公园成为热门目的地的原因——它不仅供人游览，更让人用心感受。每一次到访，都是一段独特的故事，一份难忘的记忆。在原始森林中，当一只只蝴蝶从眼前掠过，人们愈发体会到，真正的美不在于刻意雕琢，而在于最自然、最原生态的瞬间。(完）