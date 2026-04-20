广宁省拟建设越南首个数字与知识经济自由区

越通社广宁省——越南广宁省正集中完善申请试点设立“数字与知识经济自由区提案”并加快向中央和政府报批流程。这是新一代专业化经济区模式，其被期望将以核心技术和数据为基础，实现增长模式、助力广宁省打造成为区域领先的“数字中心”（Digital Hub）的的突破口。



据广宁省经济区管理委员会的信息，目前该试点提案正在报请中央和政府审批过程中。越南财政部正牵头开展评估工作，积极征求各部委意见，重点论证提案的必要性与可行性，并在此基础上完善实施方案，按程序报请政府总理审议决定。



据该提案，广宁数字与知识经济自由区研究规模约为26380公顷，覆盖黄桂、越兴、白斋、巡洲等10个乡坊。与当地现有以传统工业和边境贸易为主的5个经济区不同点是，该新经济自由区将在集中式数字技术、高级人工智能与数据中心、亚洲级灾备数据中心以及教育城市（Education City）等四大核心支柱构建。



该项目目标是构建完善的数字技术生态系统，吸引80至150家全球大型科技企业（Big Tech）以及芯片设计、人工智能等项目落地。建成后，预计将为广宁省地区生产总值（GRDP）贡献8%至12%，并创造约15万至25万个高质量就业岗位。



该提案的制定体现了广宁省转变发展思维和模式的坚定决心。从依赖有限的自然资源开发，转向依托数据与人类知识等“无限资源”，这是推动经济由“棕色增长”向“绿色增长”转型的战略举措，以数字技术作为提升劳动生产率和经济竞争力的核心动力。



数字与自由知识经济区不仅是拓展地方发展新空间的重要举措，也有助于保障国家数据安全。项目建成后，预计将为地方经济作出重要贡献，并创造大量高质量就业机会。



该经济自由区的设立，不仅有助于释放广宁省新的发展潜力，也将提升国家数据安全水平和整体竞争力。这是对政治局关于推动科技发展和创新突破的第57号决议的具体落实。



该项目的推进，彰显了广宁省在数字时代勇于创新、敢为人先的精神，也将为越南在不久的将来迈向区域知识与科技中心提供有力支撑。（完）

越通社