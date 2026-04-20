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越南渔民加速数字化转型 致力于可持续捕捞

在越南中部沿海地区，水产业正见证着从传统捕捞向现代数字化模式的深刻转型。通过组建船队协作与加大技术投入，不仅能降低成本，还带来了可持续的捕捞效益。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——在越南中部沿海地区，水产业正见证着从传统捕捞向现代数字化模式的深刻转型。通过组建船队协作与加大技术投入，不仅能降低成本，还带来了可持续的捕捞效益。

捕捞方式迈向现代化

在中部以南地区的各重点渔港，高科技设备已在渔船上普及。“定居式人工鱼礁”与多船联合作业模式的结合，不仅提高了产量，更在遏制“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动方面发挥了重要作用。

通过应用挪威价值数十亿越盾的超声波探鱼仪、集成GPS的自动驾驶系统以及电子罗盘，渔民可以准确地锁定渔场，缩短航行时间并优化路径。值得注意的是，从传统照明系统转向现代LED灯系统的趋势，帮助渔船节省近50%的燃料，有效减少了碳排放。

此外，渔民正从自发性的散户捕捞转向集约化的“组织、船队”合作模式，以实现资源配置最优化。

基础设施数字化与溯源管理

为满足国际市场的严格标准，岘港、广治、平定等沿海省份正聚焦于三大支柱，即应用科技创新、构建产业链联动以及推动可持续职业转型。

在岘港市，寿光渔港已成为区域性的“数字枢纽”。目前，全部入港船只均通过电子日志和船舶监控系统（VMS）进行产量核实与原产地追溯。


在嘉莱省，当地正在试点应用金枪鱼麻醉保鲜及纳米气泡（UFB）等先进产后保鲜技术，旨在构建直供日本等高端市场的出口联动链。

中部沿海省份发布了至2030年及2050年远景的具体路线图。该战略的核心内容包括：发展智能物流， 即在渔港管理中应用人工智能（AI）、物联网（IoT）及自动化技术；标准化养殖区： 采用VietGAP、ASC、BAP等国际标准，以提升全球竞争力；重组渔船结构： 坚决裁减不合规渔船，支持渔民转产转业，以保护海洋资源的可持续性。目标是构建应用人工智能（AI）与自动化的智能渔港模型，努力成为东南亚重要金枪鱼拍卖港口。（完）


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越通社
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