越南银行业：完善机制体制，为数字支付奠定基础

越通社河内——贯彻落实中央政治局第57-NQ/TW号决议精神，越南国家银行积极推动数字化转型。到2025年底，无现金支付交易价值约为GDP的28倍，拥有银行账户的人口比例接近87%。同时，依托人口数据这一“黄金资源”，数据清理和系统安全工作取得重要突破。



在机制体制方面，越南国家银行出台多项政策，为新技术应用和无现金支付创造法律走廊，帮助民众和企业以低成本、便捷方式使用现代支付工具。支付系统和银行业务信息系统的安全保障持续加强，银行间电子支付系统运行顺畅高效。ATM和POS网络广泛覆盖，越南已完成与泰国、柬埔寨、老挝、中国等国的二维码跨境零售支付对接，并继续扩大合作范围。数字银行产品和服务生态日益完善，许多机构超过90%的交易通过数字渠道完成。



无现金支付增长超出预期。2021至2025年，无现金支付交易笔数和金额年均分别增长58.86%和24.36%；二维码支付增长尤为突出，笔数和金额年均分别增长106.24%和128.15%。在公共服务领域，100%城市地区高等教育机构接受银行支付学费，82%的养老金、社保等领取人通过无现金方式领取。2025年，无现金支付交易笔数同比增长42.21%，POS机数量增长近20%，现金使用趋势明显转变。



人口数据成为安全数字银行的基础。自2022年12月起，国家银行推动国家人口数据库连接与开发，行政审批改革成效显著，2025年削减简化90.3%的行政事项，提供57项全程公共服务。多家银行和支付中介机构成功通过芯片公民身份证及VNeID应用程序进行客户身份验证。



尤为值得关注的是，“支付活动欺诈风险管理、监督与信息支持系统”（SIMO系统）已投入运行。金融机构可据此即时阻止或要求认证交易，有效减少欺诈行为。截至2026年1月14日，系统发出超过260万次预警，其中83.1万人次暂停或取消交易，避免近3.06万亿越盾的潜在风险。



上述成果表明，数字化转型、无现金支付与06号提案的实施，正成为推动银行业现代化、提升服务质量、保障系统安全并促进经济社会发展的重要动力。（完）

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