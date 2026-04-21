经济

第十六届国会第一次会议：核查、更新符合新形势的增长情景

4月21日，越南财政部长吴文俊在第十六届第一次会议上就国会代表提出有关经济社会发展计划的一些问题作出说明。他表示，两位数的增长目标极具挑战性，但却是完成两个一百年目标的必由之路。

越南财政部长吴文俊在第十六届第一次会议上就国会代表提出有关经济社会发展计划的一些问题作出说明。图自越通社
越南财政部长吴文俊在第十六届第一次会议上就国会代表提出有关经济社会发展计划的一些问题作出说明。图自越通社

越通社河内——4月21日，越南财政部长吴文俊在第十六届第一次会议上就国会代表提出有关经济社会发展计划的一些问题作出说明。他表示，两位数的增长目标极具挑战性，但却是完成两个一百年目标的必由之路。

据吴文俊部长介绍，自1946年以来，全球仅有13个国家和地区成功实现了连续10年以上的两位数增长，从而从贫困、发展中及欠发达国家跃升为发达国家。而越南在40年革新历程中，仅有两年增长率超过9%，从未达到过两位数。

政府已为下一阶段设定了59项行业领域指标和11组任务措施，特别是为2026年制定了92项非常具体的目标任务。

经过全国上下不懈努力，2026年第一季度越南经济呈现积极发展态势，增长率达7.8%，出口增长19%，公共投资到位资金增长1.2%。值得一提的是，新成立企业数量增长了31.7%以上。

然而，由于油价波动和国际冲突，从第二季度开始我们面临重重的挑战。为实现今年全年10%以上的增长目标，余下季度必须达到10%至11%的增长率。

国会副主席阮克定主持会议。图自越通社

越南第十六届国会第一次会议：讨论实现两位数增长目标的解决方案

在越南第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月20日上午听取了关于以下内容的呈文和相关审查报告：国会关于推进越南文化突破发展的若干机制政策的决议草案；成立中央直辖同奈市事宜；国会关于开展公共律师制度试点实施的决议草案；国会关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的解决方案的决议草案。

吴文俊表示，财政部将建议政府核查并更新增长情景，根据新形势向各部门各地区和企业分配任务，确保财政政策与货币政策之间的紧密协调，确保既为经济提供充足资金，又保障宏观经济稳定。特别是，财政政策将集中于完善税收政策，确保正确、足额、及时征收，同时也要为企业尤其是中小企业的发展创造最大便利条件。

关于公共投资资金到位进度，吴文俊部长表示，财政部正在集中解决土地方面的长期积压项目及其他项目。据不完全统计，全国积压土地约20万公顷，相当于3300万亿越盾。2026年的公共投资计划为1100万亿越盾。“如果与2026年公共投资总额相比，积压的资源规模是公共投资的三倍”，财政部长分析并建议国会对此问题进行监督，以破解这一瓶颈。

关于满足发展要求，与上一阶段相比，总资金需求必须增加1.2倍，其中中央预算增加2.4倍，吸引外资必须增加0.7倍。财政部长承认，若ICOR（投资资金使用效率）指标不得到改善，要实现两位数增长，社会总投资必须达到GDP的70%。因此，必须设定将ICOR降至4-4.5的目标。

谈及资本市场，吴文俊部长表示，越南目前过于依赖货币市场，因此今后必须通过债券和股票渠道发展长期资本市场。他强调：“为促进资本市场可持续发展，需要从体制、基础设施到形成专业投资机构进行改革，让小散户投资者安心投入资金。”（完）

越通社
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越南—新纪元

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