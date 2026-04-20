越共中央总书记、国家主席苏林：持续根本性创新民族工作思维与民族政策

越通社河内——4月20日傍晚，越共中央总书记、国家主席苏林同党、国家及越南祖国阵线领导同志在河内会见了第十六届国会少数民族代表。



越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏、中央书记处常务书记陈锦秀、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀等一同参加。



部分代表在发言中表达了对光荣的共产党以及对越共中央、政治局、书记处的英明正确领导的深切信任，并对苏林总书记、国家主席的直接指导以及政府与各机关间的紧密配合充满信心；代表们同时就基层存在的困难和障碍提出了建议与反馈。



苏林在会见中发表讲话时明确指出，我们党始终将全民族大团结视为战略路线，是决定一切胜利的力量源泉。其中，少数民族国会代表队伍是直接参与将党的主张转化为政策，并对实践执行过程进行监督的重要力量。



党和国家始终关心、领导并指导民族工作和民族政策，取得了诸多积极转变。主张与政策体系正朝着同步化的方向逐步完善。许多重大导向已及时得到法制化，为少数民族地区及山区的快速发展构建了重要框架。各项国家目标计划为有重点地动员和分配资源做出了贡献，逐步改善了基础设施，提升了人民生活水平，推动了可持续减贫并缩小了发展差距。



苏林强调，在此过程中，少数民族国会代表充分发挥了积极监督作用，助力厘清制度瓶颈，并推动政策向更加贴近实际的方向完善。少数民族国会代表队伍日益彰显其在政策制定、执法监督以及连接议事堂与同胞生活方面的作用。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

苏林在明确少数民族国会代表队伍的作用时强调，要继续从根本上创新关于民族工作和民族政策的思维；主动反映基层存在的困难与障碍，针对不同地区、不同民族社区的实际条件提出更具针对性的政策建议。每一项建议都必须源于实践，并与执行能力相结合，旨在取得具体成效；必须将民族工作置于国家发展战略全局中，在政策讨论、决策和监督过程中给予更多关注。



苏林要求，继续按照“赋能发展”的方向完善制度，并与少数民族地区及山区的特殊性相结合。少数民族国会代表应发挥自身作用，将基层声音带入立法工作，确保出台的规定贴近实际、能够立即推行；深刻领会“以民为本”的观点，坚持以人民为所有政策的中心。每一项主张和决策都必须以提高人民，尤其是仍面临诸多困难地区的同胞物质和精神生活水平为目标。



少数民族国会代表应继续发挥作用，坚持政治定力，与人民紧密相连，将乡村的声音带入议事，并对实践结果负责到底。苏林强调，党和国家坚信，凭借高度的责任感和不懈努力，少数民族国会代表将继续为国家发展和巩固全民族大团结做出重要贡献。



国会主席陈青敏代表国会常务委员会及全体国会代表，对越共中央总书记、国家主席苏林深刻、全面且具有战略导向的指导意见表示衷心感谢，并强调将认真吸收苏林同志的自导意见。



国会主席陈青敏强调，国会已明确指导与行动的重点：深刻领会“包容性发展、不让任何人掉队”的观点，要求国会各机关抓紧将党的主张充分法制化，确保每一项民族政策都必须直接落实到创造生计、提高人民生活水平上。（完）