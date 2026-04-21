第十六届国会第一次会议就四部税收法律修正案提供意见

越通社河内——4月21日上午，第十六届国会继续召开全体会议，讨论补充评价2025年经济社会发展计划及国家预算执行结果；2026年前几个月经济社会发展计划及国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2025年践行节约、反对浪费工作；以及2025年国家性别平等目标的执行情况等内容。



在下午的会议中，国会将听取关于补充第十六届国会第一次会议议程的呈文，并表决通过会议议程。



随后，国会将讨论2026-2030年阶段中期公共投资计划，2026-2030年阶段国家五年财政计划，2026-2030年阶段公共债务借贷与偿还计划；以及批准2024年国家预算结算。



在下午会议结束前，国会将听取关于《个人所得税法》、《增值税法》、《企业所得税法》和《特别消费税法》若干条款修订补充法案的呈文及审查报告。随后，国会将就该内容进行分组讨论。



为了支持经营户、个人经营者及企业发展生产经营，特别是小规模经营户、个人和企业，同时确保经营户、个体工商户与小型企业之间所得税政策的公平性，并鼓励经营户、个人转产为企业；在进行影响评估的基础上，法律草案修订方向为法律中不再具体规定经营户和个体工商户无需缴纳个人所得税的营业额阈值，以及免征增值税的营业额水平，而是授权政府规定具体标准。同时，修订《企业所得税法》相关内容，增加免征企业所得税的营业额标准，并授权政府根据第67/2025/QH15号《企业所得税法》第4条第15款授予的职权，对具体标准及免税实施细则做出规定。



此外，为了确保现行特别消费税政策与环境保护、可持续发展、减少城市污染及降低对化石燃料依赖的目标保持一致，对24座以下纯电动汽车的特别消费税税率规定进行了修订与补充，将现行政策的适用期限延长至2030年底。（完）

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