越南决心实现两位数增长目标

在下一任期内实现两位数增长的目标，被确定为越南实现突破并在2045年跻身高收入发达国家行列的迫切要求。然而，在全球经济波动、通胀压力及地缘政治不稳的背景下，实现这一目标需要整个政治体系、企业界及全体人民的巨大努力。

今年第一季度，在全球经济充满不确定性的情况下，越南经济仍保持了7.83%的增长，创下10年来新高。这被视为在2026-2030年阶段冲刺两位数增长目标的重要基础。

专家认为，越南在体制、财力、宏观经济稳定及机构改革决心等方面正汇聚诸多有利条件。

统计局局长 阮氏香：“2026年第一季度全国经济增长达7.83%。尽管尚未达到预定方案的目标，但在世界形势变幻莫测、多数地区增长预测下调的背景下，这仍是一个非常积极的成果。”

国会代表工作委员会成员 陈文林：“目前我们已较为充分、全面地汇聚了各项要素，为未来一段时期的爆发式高增长奠定了基础。我认为，在本届任期及下一阶段，实现两位数增长的目标是具有可行性的。”

然而，经济面临的挑战依然不小，特别是外部因素。中东冲突、油价上涨、全球高利率维持、供应链断裂风险及贸易保护主义趋势正对增长产生巨大压力。

胡志明市国会代表 陈英俊：“中东战事对企业的生产经营造成了重大影响，导致经济和企业的投入成本大幅上升，影响了企业乃至国家的竞争力。”

专家建议，为实现增长目标，越南需继续保持宏观经济稳定，紧密协调财政政策与货币政策，同时加快公共投资、破解体制瓶颈并为企业释放资源。

第十五届国会代表 黄文强：“我们必须加大财政政策工具的使用力度。财政工具将有效协助减轻外部冲击，如通过减税、降费等手段，使国内油价保持在可接受水平。”

此外，革新增长模式，依托科学技术、创新驱动及数字化转型，被视为提高生产率、竞争力和创造新增长空间的关键动力。

实现两位数增长虽是一项极具挑战性的目标，但凭借稳健的宏观经济基础、革新决心及崛起渴望，越南正迎来创造新发展阶段突破性奇迹的机遇。（完）