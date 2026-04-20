感人至深的大阪越南文化节在日本广泛传播

4月19日，在日本大阪市生野区，2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动在庄重、温馨且富有民族文化特色的氛围中举行。

在日本重现雄王祭祖仪式，充分体现了越南文化持久的生命力以及旅日越南人团结一心的精神。这也是在日越南人共同追溯民族根源、缅怀雄王建国功绩的重要契机。

旅日越南侨胞高青定：“听到鼓声，我感到十分激动，想起祖籍故乡，也为自己是一名越南人感到自豪。尽管远离祖国数千公里，但我们始终心系家乡、心系祖先之地。”

该活动同时有助于在国际环境中巩固文化认同，是推动越日民间交流与经济合作的重要桥梁。

组委会主任、关西地区越南人协会主席黎商：“我们希望通过这一活动向国际友人和当地政府推广一个美丽、强大、友好的越南形象。今年我们也很高兴获得关西地区政府以及富寿省人民委员会的大力支持，鼓励海外越南人向世界传播拥有四千年历史的越南文化之美。”

越日友好协会主席Hironori Sakai ：“我很高兴能参加此次越南文化节。像雄王祭祖仪式这样的文化活动，不仅增强了越南人社区的凝聚力，也让日本民众更深入了解越南文化。这正是推动两国友好关系的重要基础。”

本次文化节的亮点是完整再现雄王祭祖仪式，包括上香、供品及庄严的礼仪。此外，民间艺术表演、传统歌舞以及丰富的美食展位共同构成了一幅生动的文化画卷，吸引了众多参观者。

经过9次举办，雄王祭祖仪式重现活动已成为关西地区一项具有深远意义的年度活动。（完）