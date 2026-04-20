越共中央总书记、国家主席苏林会见了第十六届国会少数民族代表

苏林在会见中发表讲话时明确指出，我们党始终将全民族大团结视为战略路线，是决定一切胜利的力量源泉。其中，少数民族国会代表队伍是直接参与将党的主张转化为政策，并对实践执行过程进行监督的重要力量。

少数民族国会代表充分发挥了积极监督作用，助力厘清制度瓶颈，并推动政策向更加贴近实际的方向完善。少数民族国会代表队伍日益彰显其在政策制定、执法监督以及连接议事堂与同胞生活方面的作用。

苏林要求，要继续从根本上创新关于民族工作和民族政策的思维；主动反映基层存在的困难与障碍，针对不同地区、不同民族社区的实际条件提出更具针对性的政策建议。每一项建议都必须源于实践，并与执行能力相结合，旨在取得具体成效；必须将民族工作置于国家发展战略全局中，在政策讨论、决策和监督过程中给予更多关注。

继续按照“赋能发展”的方向完善制度，并与少数民族地区及山区的特殊性相结合。少数民族国会代表应发挥自身作用，将基层声音带入立法工作，确保出台的规定贴近实际、能够立即推行；深刻领会“以民为本”的观点，坚持以人民为所有政策的中心。每一项主张和决策都必须以提高人民，尤其是仍面临诸多困难地区的同胞物质和精神生活水平为目标。

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少数民族国会代表应继续发挥作用，坚持政治定力，与人民紧密相连，将乡村的声音带入议事，并对实践结果负责到底。苏林强调，党和国家坚信，凭借高度的责任感和不懈努力，少数民族国会代表将继续为国家发展和巩固全民族大团结做出重要贡献。

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（完）