胡志明市文化产业释放新动能

3月中旬，总投资达1.395万亿越盾、由胡志明市财政预算投入建设的富寿多功能马戏与表演剧场项目，已正式移交市文化与体育厅接收、管理和运营。项目预计将于今年4月正式亮相。历经近3年建设，这一“万亿级”文化工程投入使用，被视为具有里程碑意义的重要事件，圆了胡志明市多代马戏及水上木偶艺术家、演员的夙愿。

胡志明市艺术中心副主任刘氏碧莲：该项目不仅是单一的马戏表演场所，更是一个多功能、现代化的综合艺术空间，全面对标国际标准。项目的建成将为艺术家创作与奉献提供更加优越的条件，同时也将在高品质文化环境中，为市民和游客呈现内容丰富、质量上乘的精品演出。

作为项目的一大突破性亮点、也是越南首次引入的核心设施，该剧场配备可容纳2000名观众的主舞台及多功能螺旋升降系统。该系统可实现舞台形态的灵活转换——从适用于杂技、魔术的干式舞台，到服务高难度表演的水上舞台，甚至可切换为花样滑冰所需的冰面。舞台下方设有大型移动水池系统，并配备符合国际标准的高空悬挂设备，使以往仅能在拉斯维加斯、蒙特卡洛等世界顶级舞台呈现的高难度演出，在本地亦可实现。

胡志明市文化与体育局副局长阮氏清翠：该项目是面向国际水准打造的现代文化设施，也是胡志明市文化艺术领域的标志性工程。工程按期完工，技术质量达到优化标准，并已通过有关部门在消防安全和环境方面的全面验收。

富寿多功能马戏与表演剧场的投入运营，正值全国加快落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议之际。该决议明确提出，将文化产业培育成为重要经济部门。作为全国最具活力的经济中心，胡志明市正以一系列先行举措推动决议落地见效。

胡志明市文化与体育厅厅长陈世顺：当前阶段意义重大。在全国深入贯彻第80号决议的背景下，胡志明市被寄予厚望。马戏剧场将成为关键支点之一，助力打造兼具知识含量与经济价值的文化产品，既服务政治任务，又创造实际收益，为城市文化的可持续发展注入动力。

除富寿马戏剧场外，胡志明市还在同步推进一系列文化基础设施建设，着力构建完整的文化产业“价值链”。其中包括投资规模达14.5万亿越盾的国家体育综合体、守添交响乐与歌舞剧院项目，以及将龙屋港胡志明文化空间扩展至原面积10倍等。随着这些项目陆续建成并实现联动，将形成闭环式文化—旅游生态体系，进一步吸引国际游客，并为财政带来可观收入。（完）