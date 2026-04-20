体育

越南体育舞蹈队在2026年东南亚锦标赛上取得令人瞩目的开局

正在菲律宾马尼拉举行的2026年东南亚体育舞蹈锦标赛上，越南体育舞蹈队刚刚取得令人印象深刻的开门红，共斩获6枚金牌、5枚银牌和1枚铜牌，从而暂时登上奖牌榜榜首。

首个比赛日最引人注目的亮点是潘显—秋香组合的精彩表现。图自nhandan.vn
首个比赛日最引人注目的亮点是潘显—秋香组合的精彩表现。图自nhandan.vn

越通社马尼拉——正在菲律宾马尼拉举行的2026年东南亚体育舞蹈锦标赛上，越南体育舞蹈队刚刚取得令人印象深刻的开门红，共斩获6枚金牌、5枚银牌和1枚铜牌，从而暂时登上奖牌榜榜首。

这一成绩继续巩固了越南体育舞蹈在区域内的地位，尤其是在拉丁舞项目上——这是该队长年以来的传统优势项目。

首个比赛日最引人注目的亮点是潘显—秋香组合的精彩表现，他们上演了"帽子戏法"，连夺3枚金牌，为全队的总体成绩做出了重要贡献。

此外，阮段明长—邓秋香组合也表现出色，在世界体育舞蹈联合会体系的成人拉丁舞项目中夺得最高名次。

此前，潘显—秋香组合曾在国际赛场上留下印记，他们进入了2024年在捷克共和国举行的WDSF世界拉丁公开赛前十名，并升至世界第41位。

在其他拉丁舞项目中，玉英—素鸳组合在恰恰舞和伦巴舞中再添2枚银牌，并在拉丁舞全能项目中获得1枚铜牌。

越南体育舞蹈不仅在拉丁舞项目中保持优势，在标准舞项目中也展现出明显的进步。在首个比赛日，英明—长春组合获得2枚金牌（华尔兹、慢狐步）和1枚标准舞全能银牌。国宝—明珠在维也纳华尔兹项目中再贡献1枚金牌，而忠实-玉英在探戈和快步舞中获得2枚银牌。

在单人及年龄组项目中，越南队继续取得多项积极成果。黄玉获得成人女子单人银牌；黄美 Sasaki获得少年II组女子单人银牌；黎梅舒在青年组和成人组两个年龄组中均排名第四。

这些成绩表明越南体育舞蹈正在均衡发展，不仅依靠主力选手组合，也得到了后备力量的大力贡献。


根据赛程，越南体育舞蹈队将继续参加WDSF国际锦标赛排名赛。凭借有利的开局，该队有望继续提升成绩，从而巩固领先地位并确立在东南亚赛场的优势地位。

在马尼拉的振奋开局，不仅带来了成绩上的优势，也发出了积极信号，表明越南体育舞蹈——这项艺术与体能相结合的运动——正持续发展，在地区和国际赛场上日益彰显其影响力。（完）

越通社
#菲律宾马尼拉 #2026年东南亚体育舞蹈锦标赛 #越南体育舞蹈队 #开门红 #6枚金牌 #5枚银牌 #1枚铜牌 #榜首 菲律宾
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南踢拳联合会供图

2026年踢拳世界杯：越南队留下深刻印记

越南踢拳联合会4月12日通报，越南踢拳国家队在2026年踢拳世界杯上表现卓越，荣获团体总分第三名。越南队凭借32枚金牌、33枚银牌和30枚铜牌的战绩，展现了越南踢拳在人员力量和专业质量上的跨越式进步。

更多

各位代表在2026年贡献奖颁奖典礼上与艺术家们合影留念。图自越通社

2026年第20届贡献奖颁奖典礼：二十年征程，致敬艺术与体育创造力

由越南通讯社《体育与文化报》主办的2026年第20届“贡献奖”颁奖典礼于4月15日晚在河内越苏劳动文化友谊宫举行。出席典礼并向艺术家、运动员颁发奖项的有越共中央委员、中央宣教与民运部副部长陈青林，越南通讯社党委书记、社长、中央宣教与民运部副部长武越庄以及众多嘉宾。

越南队3-1战胜马来西亚队。图自越通社

2027年亚洲杯预选赛最后一轮：越南队3-1战胜马来西亚队

1月31日晚，在宁平省天长体育场举行的2027年亚洲杯预选赛最后一轮F组次回合比赛中，越南队与马来西亚队展开激烈角逐，最终由主教练金相植（Kim Sang Sik）率领的越南队以3-1获胜。凭借这场胜利，越南队以全胜战绩积18分，位居小组榜首。

2016年里约奥运会越南射击运动员黄春荣夺金并打破奥运纪录。图自越通社

越南体育迈向新高度的征程

自1946年3月27日胡志明主席在《救国报》上发表《号召全民锻炼身体》以来，越南革命体育事业已走过80年辉煌历程。从最初的强身健体号召到如今走向世界巅峰，体育已成为越南提升内生动力、建设繁荣国家的重要源泉。

U23越南队 图自越南足联

U23越南队首战1-1战平U23朝鲜队

3月25日下午，在2026 CFA中国之队·西安国际青年足球锦标赛首轮比赛中，U23越南国家足球队以1-1战平U23朝鲜国家足球队。越南队虽然率先破门，但未能将领先优势保持到终场。

越南国家队国际足联排名跃升5位 重返世界前100指日可待

越南国家队国际足联排名跃升5位 重返世界前100指日可待

据越南足球联合会消息，根据国际足球联合会最新排名更新，越南国家队排名上升5位，升至世界第103位，继续稳居亚洲第18位。在球队全力备战2026年多项重要国际赛事的背景下，这一成绩被视为“金星战士”实力的有力体现。

越南国足。图自VFF

越南国足正式获得2027年亚洲杯决赛圈参赛资格

3月17日，据越南足球协会消息，亚足联（AFC）已正式对马来西亚足球协会（FAM）因违规使用不符合规定的球员参赛违反《亚足联纪律与道德准则》第56条的行为而颁布处罚决定。这一裁决使2027年亚洲杯预选赛最终阶段F组的局势发生了重大转折。

越南女子五人制足球队庆祝战胜印度尼西亚队。图自泰国足协

越南女子五人制足球队赢得东南亚铜牌

3月2日，在季军争夺战中以4-1的比分击败印度尼西亚女子五人制足球队后，越南女子五人制足球队凭借这枚令人信服的铜牌，结束了2026年东南亚女子五人制足球锦标赛的征程。