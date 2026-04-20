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越南加速部署战略技术清单 全力打造高质量增长引擎

4月20日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开会议，听取有关部门负责人关于战略技术清单及战略技术产品部署情况的汇报。

越南政府副总理胡国勇主持会议。图自越通社
越南政府副总理胡国勇主持会议。图自越通社

越通社河内 —— 4月20日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开会议，听取有关部门负责人关于战略技术清单及战略技术产品部署情况的汇报。

确定越南战略技术需基于三个基本要素：发展经济及提升经济竞争力的需求；国内各工业行业的优势与潜力；为技术产品构建价值链及销售市场的能力。

战略技术清单的确定方向分为两组：第一组为已拥有市场、具有直接且重大影响的战略技术，如农林渔业、加工业、纺织服装、皮革鞋类、建筑、钢铁、能源等。第二组为创造新增长动力、确保未来的平台技术以及保障国防安全自主的技术，如量子技术、导弹技术、小型核反应堆、低空经济发展技术、小卫星、无人机等。

科学技术部部长武海君表示，战略技术及产品清单涵盖数字技术、生物医学、新材料、能源及自动化等诸多重要领域。这为各国家机关统一优先资源投入、开展战略技术研发提供科学依据与法律依据。

关于技术自主能力，各高等教育系统及研究院所已初步在人工智能（AI）、半导体和新能源等重点领域形成了若干核心研究中心。

部分国内企业已初步掌握关键核心技术并研发出战略性产品，逐步彰显技术自主能力，为国内高新技术产业发展奠定了基础。

胡国勇副总理在会议作总结发言中强调，战略技术及战略技术产品在新的发展阶段具有重要意义，是经济社会增长的动力。他强调，审查及修改战略技术清单必须以高度负责的精神开展，目标是“获批后必须立即投入实施”。

在审查与调整战略技术清单的过程中，必须关注这些技术行业相比于其他国家的优势与潜力，以及形成价值链和市场的能力；集中资源投入若干真正重点的领域，坚决克服投资分散、浪费的现象。

胡国勇副总理要求于2026年4月内成立跨部门工作组；各部委提交并颁布战略技术清单。随后，各部委必须立即开展任务并提出经费预算。（完）

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越通社
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