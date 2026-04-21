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老街省100%医疗机构完成病历数字化

近期，老街省卫生体系从预防到诊疗各环节的信息技术应用得到大力推进，逐步塑造了数字医疗面貌，为民众带来了诸多切实利益。

老街省100%医疗机构完成病历数字化。图自越通社
老街省100%医疗机构完成病历数字化。图自越通社

越通社老街省——近期，老街省卫生体系从预防到诊疗各环节的信息技术应用得到大力推进，逐步塑造了数字医疗面貌，为民众带来了诸多切实利益。

其中的一个亮点是“老街省食品安全数字地图”系统的推出。据老街省卫生厅厅长黄国乡介绍，在当地贸易、服务和旅游发展潜力大、人员和游客往来频繁的背景下，食品安全保障工作被确定为核心任务。该数字地图系统有助于从生产、加工到消费各环节进行严格监督，为保障民众和游客的健康作出贡献。 该系统为民众、企业和管理部门均带来利益。民众和游客可以查询、定位可靠的地址并参与社区监督；企业拥有公平竞争的环境；管理部门优化检查资源并提高国家管理的透明度。

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“老街省食品安全数字地图”系统为民众、企业和管理部门均带来利益。图自越通社

在做好预防工作的同时，老节省各医疗机构的数字化转型也在大力推进，以提高民众特别是少数民族地区民众的诊疗质量。各医院和医疗中心已投资升级信息技术基础设施，部署医院管理软件，连接诊疗数据，并逐步实现无纸化医院模式。

截至2025年9月底，全省100%的医疗机构已完成部署电子病历，早于既定进度。病历数字化有助于医务人员便捷地更新治疗信息，减少打印、存储成本，并缩短诊疗手续办理时间。

与此同时，老街省卫生部门正在部署将医保卡信息整合到VNeID应用程序上的电子健康记录中，帮助民众特别是偏远地区民众在就诊时更加便捷。

为了实现到2026年底45%以上人口使用电子健康档案为目标，老街省继续指示加强各部门、各地方之间的协调配合；大力推进宣传工作，使民众正确、全面了解电子健康档案的益处；维持并扩大基层支持点；同时要求各医疗机构在实际工作中有效开发利用电子健康档案数据。（完）

越通社
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