社会

老街省公安人员及时救助遇险外国游客

4月20日，老街省公安厅表示，近日该省一些地方的公安人员及时开展救援，将遇险外国游客送医救治。

阿尔贝特（Albert）游客被送至老街省第二综合医院进行进一步救治。图自：baolaocai.vn
阿尔贝特（Albert）游客被送至老街省第二综合医院进行进一步救治。图自：baolaocai.vn

越通社老街省——4月20日，老街省公安厅表示，近日该省一些地方的公安人员及时开展救援，将遇险外国游客送医救治，为保障人民群众和游客安全、树立公安力量良好形象作出了积极贡献。

2026年4月19日21时30分左右，伊子乡公安接到群众报案称，一名外国游客在箐寨村道路路段发生交通事故。当时正值大雨、浓雾天气，能见度极低。

接报后，伊子乡公安迅速组织警力赶赴现场，开展核查并实施救援措施。经初步确认，伤者为阿尔贝特（Albert），1993年出生，西班牙籍，独自来越旅游。事故原因系恶劣天气、山路弯曲湿滑、能见度仅约5米，导致其自行摔车。

到达现场后，公安力量迅速对伤者进行初步急救，并将其送往乡卫生站处理，随后沿近90公里山路将其送至老街省第二综合医院进行进一步救治。目前伤者因救治及时，身体状况已趋于稳定。

此前，4月17日13时30分左右，板湖乡公安人员也及时将两名在当地旅游中受伤的南非籍游客Nathanael John和Rozelema Van Der Merwe送往老街省第四综合医院接受治疗。（完）

越通社
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