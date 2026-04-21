广宁省：力争到2026年第二季度实现渔船电子溯源监管全覆盖

越通社广宁省——广宁省确立目标，到2026年第二季度末，该省全部进出港渔船将通过电子水产溯源系统（eCDT）接受监管并申报捕捞产量。这是全面推进渔业管理数字化、展现越南坚决解除欧洲委员会（EC）“黄牌”警告决心的战略举措。



目前，广宁省在渔船队伍管理方面取得了积极成效。截至2026年4月中旬，全省共有4128艘6米及以上渔船完成登记并全量更新至国家渔业数据库（Vnfishbase）。值得关注的是，所有15米及以上渔船已安装渔船监视系统（VMS）。该省正加快数字化进程，力争到2026年5月底，通过eCDT系统的捕捞产量监管率至少达到70%，并于2026年第二季度末覆盖所有必须进行电子报告的渔船。



除了在各渔港投资网络基础设施外，广宁省还组建了工作组，直接指导渔民在智能手机上使用 eCDT 应用程序，旨在实现捕捞日志透明化及捕捞位置的实时监控。



在提供技术支持的同时，广宁省职能部门进一步严明纪律，严厉打击违法行为，坚决遏制在港外进行不受控卸货的情况。



在接下来的阶段，广宁省将集中力量执行三项重点任务：加强对各船队的监管，开展实质性检查，推动渔业向减少捕捞、发展可持续养殖方向发展。此外，该省还出台了相关政策，支持渔民转产转业、拆解对生态环境造成负面影响的捕捞渔船，并不断完善监控系统。



实现全部溯源数据标准化与数字化，不仅提高了国家管理效能，还助力打造可持续的水产品品牌，彰显了广宁省在共同努力解除国际市场贸易壁垒中的责任担当。（完）





越通社