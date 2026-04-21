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第十六届国会第一次会议：上调基础工资 为公共部门发展注入动力

4月21日上午，国会代表就2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况补充评估进行讨论。许多国会代表关注行政区划调整后乡级基层干部政策，以及干部、公务员薪酬政策改革等议题。

上调基础工资 为公共部门发展注入动力。图自Vietnam+
上调基础工资 为公共部门发展注入动力。图自Vietnam+

越通社河内——在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月21日上午，国会代表就2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况、2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况补充评估进行讨论。许多国会代表关注行政区划调整后乡级基层干部政策，以及干部、公务员薪酬政策改革等议题。

谅山省国会代表阮邓恩关注行政区划调整后基层政府运行情况。他认为，这一主张十分正确，目前乡级政府运作已逐步趋于稳定、高效，为群众和企业提供服务也更加便利。

然而，阮邓恩认为，目前部分地方的乡级干部、公务员数量不足，尤其是具备建设、交通、信息技术等专业能力的人员严重短缺；而其承担的职能任务和工作量却十分繁重，比行政区划调整前明显增多。这要求制定相应培训与再培训路线图，以更好地满足实际工作需求。

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永隆省国会代表石福平发表讲话。图自越通社

永隆省国会代表石福平则关注薪酬政策改革。他指出，薪酬政策改革进程中，上调基础工资不仅具有技术层面的意义，也是直接影响干部、公务员生活水平、工作动力和队伍质量的决定性因素。

近年来，越南已将基础工资由149万越盾提高至180万越盾、再到234万越盾/月，计划自2026年7月1日起继续上调至253万越盾。然而，当前问题已不在于“是否上调”，而在于“上调到何种水平”，以在保障人民生活的同时兼顾财政承受能力，并为公共部门发展注入动力。

石福平认为，每月253万越盾在技术层面上是合理的，但增幅仍不足以保障大多数公共部门人员的基本生活。该水平较现行234万越盾仅提高约8.12%，高于2025年平均通胀率（3.63%）以及2026年第一季度平均CPI（3.51%），因此在名义和实际层面上，领取财政工资人员的收入有所增加。同时，这一涨幅也与2026年企业部门地区最低工资约7.2%的增幅大体相当。

在他看来，这一水平仅实现“稳定”的目标，尚未达到“保障生活”的要求。此外，支出压力依然不小。仅在2025年，多个基本生活成本项目涨幅就高于总体CPI，如住房、水电及建筑材料上涨8.3%，药品和医疗服务上涨12.92%。因此，尽管最低工资标准上调了8.12%，但不少人的实际感受可能只是“略有改善”，尚未达到安心水平，尤其是在需要抚养子女、租房、出行、教育和医疗等多重支出压力下更为明显。

石福平指出，基于对收入与生活成本的现实分析，将基础工资提高至每月265万至270万越盾（较现行水平上调约13%—15%），是在当前阶段更为合理且可行的方案。这一方案在总体上既兼顾可行性，又能够带来实质性改善，同时为今后推进更深层次的改革创造便利条件等。（完）

越通社
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