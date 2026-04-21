越通社河内——4月21日上午，河静省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线河静省委员会在河静省隆重举行何辉集总书记诞辰120周年（1906年4月24日—2026年4月24日）纪念典礼。何辉集同志是坚贞不屈的共产主义战士，是越南党和革命杰出的主要领导人、优秀的前辈代表及卓越的理论家。



越共中央总书记、国家主席苏林，以及原总书记农德孟、原国家主席张晋创、原政府总理阮晋勇等各位领导和原领导同志出席活动。



越共中央总书记、国家主席苏林在典礼上发表讲话时强调，何辉集同志的革命生涯是充满爱国情怀、早期便觉悟无产阶级理想及追随阮爱国领袖救国道路的年轻知识分子的崇高象征。他敏锐的理论思维、坚韧的意志以及真正共产主义者的气节高度融合，将毕生精力奉献给了党和民族的革命事业。



越共中央总书记、国家主席苏林出席何辉集总书记诞辰120周年纪念典礼。图自越通社

我国正步入机遇与挑战并存的新发展阶段，要求我们具备坚定的政治定力、创新的思维、高度的决心和果断的行动。践行何辉集同志的榜样，我们必须正视事实、客观评价事实、准确识别瓶颈，从而采取坚决有效的行动，绝不让陈旧思维和停滞不前的老路阻碍国家前进的步伐。



当前的迫切要求是在破解体制、管理思维和组织实施方面的瓶颈上取得重大突破；完善社会主义法治国家；深化行政改革，坚持分级分类授权与权力监督相结合；建设精简、纪律严明、运行高效的机构体系；营造开放、透明、稳定、安全的投资环境；疏通、动员并有效利用一切资源，为国家实现快速、可持续发展创造动力。



苏林建议，必须铸就敢于担当、果断行动的精神，随时准备迎接困难，为党和民族的大业肩负起责任。



发扬何辉集同志的精神与思想高度，苏林要求，在新的发展时代中，必须激发奋发向上的渴望、自主自立自强的精神，并发挥越南人的创造力。若要实现快速且可持续的发展，必须在科学技术、创新、数字化转型和绿色转型方面取得突破；发展高质量人力资源；建设配套且现代的基础设施；提高生产能力、竞争力和经济韧性。



纪念典礼上的文艺演出。图自越通社

苏林强调，增长必须与进步、社会公平、文化及人的发展、环境保护以及保障国防安全和政治社会稳定相结合；坚决不以长期价值换取短期利益。所有的主张和政策都必须致力于提高人民的生活水平与幸福感，让人民成为发展的中心、主体和动力。



苏林强调，为了实现宏伟的发展抱负，必须激发并强力发挥人民的力量和全民大团结的力量，将民族力量与时代力量相结合；必须在各阶层人民，特别是年轻一代中，大力弘扬爱国精神、自强意志、奉献渴望、创新精神和公民责任。



苏林指出，虽然所取得的成果值得珍惜，但前方任务依然艰巨，需要付出更大的努力、采取更果断的行动。他要求河静省建设廉洁、强大的党组织；培养一支有胆识、敢想、敢干、敢于担当的干部队伍；充分发挥潜力与优势；推动创新、数字化转型和绿色转型；关爱文化与民生；保障国防安全，加强对外工作；努力实现快速、可持续发展，无愧于家乡的革命传统。



值此机会，文化、体育与旅游部领导向河静省颁发了何辉集总书记墓区的国家级历史遗迹证书。（完）