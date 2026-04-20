韩国总统访越开辟两国关系更加美好的未来

越通社河内——应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。



韩国总统李在明对越南进行访问，是苏林总书记于2025年8月对韩国进行国事访问的延续。在访问前夕，韩国驻越南大使崔泳三（Choi Youngsam）分享道，越共中央总书记、国家主席苏林与李在明总统此次会晤具有多重意义。两位领导人始终将国家利益和提高人民生活质量放在首位，并对国家强劲发展同样怀有宏伟抱负。



将科学技术打造成为“新支柱”



敲定越韩关系未来的一大亮点是经济合作模式的强劲转型。双方正通过在关键领域实现突破，努力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标。



在这一战略方向中，科学技术、创新与数字化转型已正式提升为“新支柱”。崔泳三大使表示，韩国希望成为越南数字化转型和绿色增长进程中最坚实的合作伙伴。目前，双方正就大规模基础设施项目进行深入讨论，包括发展高速铁路网络、智慧城市建设，以及应对气候变化的液化天然气（LNG）和可再生能源项目等。



高科技合作的印记已通过多项重点工程得到了充分的显现，例如位于和乐的越韩科学技术研究院（VKIST）项目正致力于尽早开展第二期建设，此外还包括国家创新中心（NIC）、芹苴科技孵化园以及三星在河内设立的东南亚最大研发（R&D）中心。



半导体产业、人工智能（AI）、生物技术及先进材料等领域正被列为重中之重。与此同时，物流合作也开辟了新空间，其中最突出的目标是将釜山港的全面生态系统与海防、岘港、胡志明市、嘉莱、安江及金瓯等地的下一代港口项目进行对接。



韩国外交学院东盟-印度研究中心主任崔源基（Choe Won Gi）教授认为：越南需要与韩国共同建立新一代技术合作平台，而不仅仅局限于消费品领域。人才培训与技术转移成为两国在全球价值链中实现跨越式发展的关键。



促进民间交流



苏林总书记在2025年8月对韩国进行国事访问期间，于韩国延世大学发表主旨演讲时强调：韩国拥有“人文经济学”哲学，即以人为中心，将创新与可持续、全面、包容性发展相结合。越南同样确定“以人为中心、主体、最重要的资源、动力及发展的目标”。



目前，有超过35万越南人在韩国生活，近20万韩国人在越南生活，两国的跨文化家庭数量已超过10万个，这些群体将两国紧密相连。与此同时，两国间的旅游交流规模每年已达到约500万人次。



鉴于越韩全面战略合作伙伴关系的性质，韩国总统李在明对越南进行的国事访问，将为两国关系开启具有长期战略导向的发展新阶段。



越南驻韩国大使武胡强调，此次访问不仅具有政治外交意义，还具有双方新时期中的共同愿景、助力构建长期合作框架的深远意义。武胡大使强调，越南与韩国新阶段的合作精神将聚焦互信更高、合作更深、衔接更紧。



韩国驻越南大使崔泳三相信，李在明总统此次访越将成为两国建交34年征程上具有重要意义的特殊里程碑。在国际形势波诡云谲的背景下，这将是推动两国关系向更高水平迈进的战略跨越起点。



在越南于2026年4月初完成最高领导层架构换届后，韩国总统李在明成为首位对越南进行国事访问的国家元首，预示着越韩关系将迎来美好未来，并成为强劲而稳固的动力源泉，在两国高层深厚的互信基础上，推动双边关系迈向更加稳定、长久的发展。（完）

越通社